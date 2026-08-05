Especialistas advierten por el impacto económico de la crisis diplomática con Brasil

En un análisis sobre las consecuencias de los cruces entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, especialistas advirtieron que la confrontación política con Brasil trasciende el plano discursivo y puede tener efectos sobre el comercio bilateral, las inversiones y la posición internacional de la Argentina.

Durante el debate en +Perfil, se remarcó que las declaraciones presidenciales tienen un impacto que excede la política doméstica, ya que condicionan las relaciones diplomáticas, económicas y empresariales entre ambos países. Además, se analizó el rol estratégico de Brasil como principal socio comercial argentino y los riesgos que implica una escalada del conflicto.

La diplomacia y el costo de las declaraciones presidenciales

José Castillo sostuvo que un jefe de Estado debe diferenciar el debate interno de la política exterior y afirmó que "Cuando vos ya te vas al exterior y jugás, como quien diría, de visitante, tenés que cuidar los modos". Para el analista, las expresiones del Presidente no solo representan una postura personal, sino que repercuten sobre toda la estructura de relaciones entre ambos países.

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En ese sentido, remarcó que "Cada dicho de él involucra relaciones, desde bilaterales, relaciones empresariales, de todo tipo de relaciones". Además, consideró que la diplomacia requiere respeto institucional y afirmó que "Es muy importante que un presidente mantenga la coherencia y, sobre todo, la educación, lo que es la diplomacia".

Durante el intercambio también se planteó que el argumento oficial de privilegiar los resultados por encima de las formas encuentra límites en el plano internacional. La periodista Eugenia Muzio señaló que la estrategia comunicacional del Gobierno, habitual en la política doméstica, enfrenta consecuencias diferentes cuando se traslada a la escena global.

Brasil, un socio estratégico bajo tensión

Carolina Mannucci advirtió que el conflicto con Brasil resulta especialmente delicado por la magnitud del intercambio económico. Recordó que el país vecino representa uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas y alertó sobre el impacto que podría tener un deterioro de la relación bilateral.

La analista sostuvo que abrir un conflicto político por cuestiones ajenas a la agenda económica implica asumir riesgos innecesarios para el principal socio comercial del país y recordó que incluso durante el gobierno de Jair Bolsonaro las diferencias ideológicas no alteraron la continuidad de la política de Estado en el Mercosur.

Por su parte, Fernando Meaños interpretó que la estrategia del Gobierno también busca enviar señales políticas y económicas hacia los mercados internacionales, asociando el rumbo argentino con un eventual fortalecimiento de gobiernos de derecha en la región. Sin embargo, reconoció que la evolución del escenario dependerá tanto del proceso electoral brasileño como de la reacción de la comunidad internacional frente a este tipo de episodios.