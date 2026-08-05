Por qué el Gobierno de Milei mantiene una relación pragmática con China pese a las diferencias ideológicas

La relación entre Argentina, China y Estados Unidos continúa marcada por un delicado equilibrio entre las definiciones políticas y las necesidades económicas. En una nueva edición de Ronda de Economistas, emitida por +Perfil, la periodista Eugenia Muzio analizó por qué el Gobierno de Javier Milei mantiene una postura pragmática frente a Beijing pese a sus diferencias ideológicas.

Durante el programa, la especialista explicó que las inversiones chinas, el swap de monedas y el financiamiento de obras de infraestructura convierten a China en un socio estratégico para la economía argentina. En ese contexto, sostuvo que un distanciamiento abrupto tendría consecuencias sobre proyectos considerados clave para el desarrollo del país.

China sigue siendo un actor clave para la economía argentina

Eugenia Muzio explicó que el acuerdo comercial con Estados Unidos hoy tiene un alcance limitado y que Washington concentra su interés en restringir el avance chino sobre sectores estratégicos argentinos. En ese contexto, afirmó: "Lo que le importa igual a Estados Unidos del acuerdo comercial con la Argentina, es todos los cerrojos que le puso a China", especialmente en actividades vinculadas con la minería, la energía y el desarrollo tecnológico.

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La periodista recordó una investigación realizada para +Perfil y destacó el volumen de capitales chinos en el país. "Vos tenés un stock de 23.000 millones de dólares de inversiones chinas y lo más importante es que 10.600 millones son de financiamiento de infraestructura", sostuvo.

Además, advirtió sobre las consecuencias de una eventual retirada de esos fondos: "De repente si China retira su inversión en infraestructura, hay un montón de proyectos, las hidroeléctricas solo por nombrar uno, que quedan parados."

El pragmatismo económico se impone sobre la ideología

Según Muzio, el Gobierno mantiene abiertos los canales de negociación con Beijing porque necesita sostener el flujo de financiamiento externo. En ese sentido, remarcó: "Le conviene que venga la billetera china justamente a financiarle algo que ellos no van a abrir su propia billetera para hacerlo."

La analista también recordó que, durante las negociaciones para renovar el swap de monedas, el equipo económico buscó contener el impacto diplomático de declaraciones desafortunadas de funcionarios argentinos. "Hubo ahí un equipo económico que dijo, 'no, bueno, pero sigamos con esta negociación', como poniendo paños fríos", explicó al describir la estrategia para preservar la relación bilateral.

Finalmente, Muzio sintetizó la importancia de esos recursos para la economía argentina: "Es un flujo de dólares que está y que Argentina necesita para proyectos que son vitales." A su juicio, esa necesidad explica por qué el Gobierno mantiene una política exterior mucho más pragmática de lo que sugieren algunos de sus posicionamientos ideológicos.