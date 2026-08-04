Crisis en Ceuta: la Unión Europea bajó el tono, pero analiza nuevas restricciones

La crisis migratoria en Ceuta volvió a colocar bajo presión a España y abrió una nueva discusión dentro de la Unión Europea. Los ministros del Interior del bloque se reunieron para analizar el ingreso masivo de personas desde Marruecos y evaluar una respuesta común.

Según explicó Marcelo Molina, la reunión terminó con un mensaje destinado a bajar la tensión. “Básicamente hay una comunicación muy europea, bajando el tono y diciendo que Europa superó la prueba”, afirmó el corresponsal, del nuevo canal de Editorial Perfil, +Perfil desde Madrid.

Europa evitó responsabilizar directamente a Marruecos

El comunicado europeo mencionó la posible participación de redes dedicadas al tráfico de personas, pero evitó acusar directamente al Gobierno marroquí.

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Molina señaló que existe una fuerte sospecha sobre la actuación de Marruecos. “Todo el mundo generalmente dice que Marruecos no puede no saber esto, prácticamente liberó la zona”, explicó. También mencionó imágenes de camiones que trasladaban personas bajo promesas de mejores condiciones de vida.

La posición europea buscó evitar una escalada diplomática y, al mismo tiempo, respaldar parcialmente a España frente a las acusaciones de haber permitido los ingresos.

El debate sobre el espacio Schengen

Los ministros sostuvieron que el espacio Schengen no había sido vulnerado. Molina aclaró que Ceuta y Melilla, aunque pertenecen a España, tienen una situación particular dentro del régimen europeo de libre circulación.

“Entraron a Ceuta y algunos a Melilla, que legalmente no pertenecen al espacio Schengen”, explicó. Sin embargo, advirtió que la situación habría sido diferente si los migrantes hubieran tomado un ferry y llegado a la España continental.

Europa prepara controles más estrictos

Más allá del mensaje diplomático, el corresponsal aseguró que el bloque busca endurecer su política migratoria. “Claramente Europa quiere empezar a reforzar un poco más las fronteras y a endurecer los controles”, sostuvo.

Entre las propuestas aparecen una mayor vigilancia fronteriza y la ampliación de centros destinados a recibir a migrantes irregulares mientras se tramitan sus posibles repatriaciones. Esta alternativa fue impulsada especialmente por el Gobierno italiano.

Cuántas personas permanecen en Ceuta

El ministro del Interior español informó que habrían ingresado unas 72.000 personas. Según su versión, alrededor de 70.000 regresaron a Marruecos y aproximadamente 2.000 permanecerían en Ceuta.

Molina remarcó que esas cifras son cuestionadas por las autoridades locales. “Según la vicepresidenta de Ceuta, hay muchos más: están repartidos en casas, escondidos en la sierra o deambulando por la calle”, explicó.

Mientras el Gobierno español considera que la emergencia está prácticamente controlada, en Ceuta sostienen que todavía no se conoce con precisión cuántas personas permanecen en el territorio ni en qué condiciones. Además, se dispuso una partida extraordinaria para asistir a los menores que podrían encontrarse en situación de riesgo.