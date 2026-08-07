Masacre en Tailandia: un chico de 14 años mató a sus abuelos, a cinco docentes y se suicidó

Un adolescente de 14 años mató a sus abuelos, fue a la escuela y acabó con la vida de otras cinco personas: dos profesores y tres miembros del personal docente. Luego, se disparó con la misma arma y murió antes de llegar al hospital. Ocurrió este viernes en Nonthaburi, una ciudad ubicada 16 kilómetros al norte de Bangkok, la capital de Tailandia.

Además de las víctimas fatales, el tiroteo dejó treinta personas heridas, en su mayoría estudiantes de la escuela Debsirin, con capacidad para tres mil alumnos. Nueve se encuentran en estado grave.

Jóvenes heridos salen con ayuda de la policía de la escuela Debsirin, en Tailandia.

El tirador había "planificado claramente" el ataque, según declaró el primer ministro Anutin Charnvirakul. Lo describió como un alumno que se encontraba "bajo presión" en el colegio.

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El tirador era un estudiante "trastornado", según sus compañeros

"Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban", contó a la AFP Purin Khumchoo, un alumno de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas. "Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose", añadió..

Otra estudiante, Pawarisa Maylissa, describió el momento del ataque a la agencia France Presse: "Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal", dijo. Agregó: "Tenía miedo de morir y de no poder perseguir mis sueños".

Un adolescente que amenazó con un tiroteo escolar será sometido a un programa pedagógico judicial

Fotos publicadas por los medios locales muestran al sospechoso vestido con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.



Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró la viceministra de Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS.

Paramédicos sacan estudiantes heridos de la escuela Debsirin.

"Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos", afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos veinte años trabajando frente al instituto con capacidad para 3.000 estudiantes. "Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que lo alcanzaran en plena cabeza", agregó. "Es realmente triste".

Después del tiroteo en la escuela, la policía fue a la casa del adolescente y encontró muertos a sus abuelos, de 73 y 74 años. Se cree que el joven los habría matado justo antes de ir al centro de educativo, aunque todavía no se establecio la cronología con precisión.

En Tailandia hay un arma de fuego cada siete habitantes

Según el Primer Ministro, la pistola, registrada legalmente, estaba guardada en una casa, pero el adolescente "logró acceder a ella de alguna manera". "Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego", agregó.

Sin embargo, Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes Las promesas anteriores de endurecer las leyes sobre armamento no han impedido que se produzcan recurrentemente los tiroteos.

La policía tailandesa detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en un colegio del sur del país, mató al director e hirió a dos estudiantes.



En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos.