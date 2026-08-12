Causa Exen: detuvieron en la frontera con Paraguay a madre e hijo prófugos por lavado

Los dos prófugos que aún eran buscados en la causa Exen, la investigación federal que intenta determinar el origen de los fondos utilizados para financiar la expansión de una cadena de gimnasios en Chaco y Corrientes, fueron detenidos durante esta madrugada cuando ingresaban a la Argentina desde Paraguay.

Se trata de Sergio Nicolás Clinis Canal, de 31 años, y su madre, María Graciela Canal, de 53, sobre quienes pesaban pedidos de captura internacional en el marco del expediente por presunto lavado de activos que tramita en la Justicia Federal de Resistencia.

Ambos fueron detectados alrededor de las 4 de la madrugada durante los controles migratorios en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, que une la ciudad formoseña de Clorinda con territorio paraguayo. Al verificar sus identidades, personal de la Dirección Nacional de Migraciones constató que los dos tenían alertas de captura vigentes. Tras esa identificación intervino Gendarmería Nacional, que concretó las detenciones y los dejó a disposición de la Justicia Federal.

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Eran los últimos prófugos de la causa

Con la captura de Clinis Canal y su madre, quedaron localizados los dos acusados que permanecían prófugos luego del importante operativo realizado la semana pasada en distintos puntos de Chaco y Corrientes. La causa está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, conducido por la jueza Zunilda Niremperger.

El viernes pasado se desplegaron 18 allanamientos en gimnasios, viviendas, establecimientos comerciales, estudios profesionales y otros inmuebles relacionados con los investigados. Los procedimientos dejaron inicialmente cinco detenidos, mientras Clinis Canal y María Graciela Canal permanecían fuera del alcance de las autoridades.

La pesquisa gira alrededor de Exen Gym, una cadena que experimentó una rápida expansión y llegó a contar en menos de un año y medio con siete sucursales o proyectos comerciales distribuidos entre Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes.

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La Fiscalía intenta establecer si el crecimiento comercial y patrimonial de los investigados puede justificarse con sus ingresos declarados o si parte de las inversiones tuvo origen ilícito.

La diferencia de US$582 mil que investiga la Justicia

Entre los elementos que despertaron la atención de los investigadores aparece el volumen de dinero invertido en el equipamiento de los gimnasios. Un relevamiento sobre cinco sucursales estimó el valor de las máquinas en aproximadamente US$989.793, mientras que la documentación respaldatoria hallada durante la investigación alcanzaría compras por alrededor de US$407.743.

La diferencia, cercana a los US$582.049, constituye uno de los indicios incorporados al expediente para intentar reconstruir el origen de los fondos. En una valuación más amplia, el equipamiento instalado en los establecimientos fue calculado en más de US$1,4 millón.

Sin embargo, el análisis patrimonial excede a los gimnasios. La Justicia también puso bajo la lupa vehículos, propiedades, viajes internacionales, movimientos bancarios, billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas, además de conexiones comerciales con una concesionaria de automóviles.

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La hipótesis fiscal plantea que parte del dinero investigado podría provenir del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública, aunque ese supuesto deberá ser probado durante el avance de la investigación.

Una investigación que lleva cerca de un año

El expediente comenzó a partir de información aportada por una persona incorporada al régimen del arrepentido. Sabadini explicó posteriormente que aquella declaración no constituye por sí misma una prueba contra los imputados, sino que sirvió como punto de partida para una pesquisa patrimonial que lleva aproximadamente un año.

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Desde entonces, los investigadores avanzaron con documentación comercial y bancaria, relevamientos sobre los gimnasios y distintas medidas destinadas a establecer si existe correspondencia entre los ingresos formalmente declarados y las inversiones detectadas.

Los allanamientos de la semana pasada marcaron hasta ahora el punto de mayor despliegue de la investigación. Con las dos capturas concretadas este miércoles en la frontera argentino-paraguaya, la Justicia consiguió finalmente poner a disposición del expediente a todos los imputados que eran buscados.