Zdero, en la cumbre del Norte Grande: “Una región que representa a más de 11 millones de argentinos”

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, participó este miércoles de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en la ciudad de Posadas, donde los mandatarios de las provincias del norte argentino volvieron a plantear una agenda regional con eje en infraestructura, energía y desarrollo productivo.

Tras el encuentro, Zdero destacó el peso político y demográfico del bloque y sostuvo que la reunión permitió poner sobre la mesa problemas que exceden a cada provincia por separado.

“Compartimos una jornada de diálogo y trabajo conjunto para poner en común las necesidades y desafíos de toda la zona. Una región que representa a más de 11 millones de argentinos, que se unió para tratar diversas temáticas”, expresó el mandatario chaqueño.

La reunión se desarrolló en el Parque del Conocimiento de Posadas y reunió a representantes de las diez provincias que integran el Norte Grande. Misiones, anfitriona de esta edición, había anticipado que el objetivo era avanzar sobre posiciones comunes frente a problemas estructurales que afectan la competitividad y el desarrollo de la región.

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Energía, gas e infraestructura en la agenda

Entre los temas tratados aparecieron el financiamiento para infraestructura, las condiciones energéticas de la región y una estrategia federal vinculada a las rutas y tarifas del transporte de gas.

El debate energético tiene especial relevancia para las provincias del norte por las diferencias de infraestructura y acceso respecto de otras regiones del país. La agenda de la Asamblea incluyó justamente alternativas para atender esas particularidades y mejorar las condiciones de abastecimiento.

También se abordaron las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño y la necesidad de coordinar medidas de prevención y respuesta ante eventos climáticos que puedan afectar a las provincias de la región. Otro de los puntos fue la consolidación de una marca institucional del Norte Grande, concebida como herramienta para presentar al bloque de manera conjunta.

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Además de Zdero, participaron mandatarios como el gobernador anfitrión de Misiones, Hugo Passalacqua; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Salta, Gustavo Sáenz; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y el de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros representantes provinciales.

Una mesa con presencia del Gobierno nacional

La cumbre contó también con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, lo que convirtió al encuentro en una nueva instancia de negociación directa entre los gobernadores y la administración nacional. Su actual función al frente de la Jefatura de Gabinete fue confirmada por comunicaciones oficiales del Gobierno nacional de esta semana. También participó Ignacio Lamothe, titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

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Desde el Gobierno chaqueño plantearon la participación de Zdero como parte de una estrategia para sostener una agenda común con las provincias vecinas y llevar ante Nación demandas que requieren respuestas regionales, especialmente en materia de obras, conectividad, energía y condiciones para la producción.

El gobernador estuvo acompañado en Posadas por el ministro de Hacienda y Finanzas de Chaco, Alejandro Abraam, y el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.