Giacomini calificó de "fracaso rotundo" al gobierno de Milei: "Tiene los peores niveles de inversión de los últimos 7 presidentes"

El economista Diego Giacomini calificó de “fracaso rotundo” al gobierno del presidente Javier Milei.

“Él era especialista en crecimiento y después inventó que sabía bajar la inflación, pongamos que era cierto. Fracasó en ambas cosas”, sostuvo en diálogo con Ernesto Tenembaum y Jairo Straccia del streaming Cenital.

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“Fracaso rotundo”

“Si vos tenés un modelo que decís que ponés todas las fichas al sector privado, que venís a desahogar al sector privado, y que el sector privado va a ser el que dispare el crecimiento, y tenés una inversión que es la más baja de la historia, es un fracaso rotundo”, aseguró.

Y luego completó: “Si decís que estabilizás la economía y tenés 30% de inflación después de 32 meses…”.

Además señaló que para que haya inversión neta positiva “tiene que ser más de 17 puntos del PBI”. “Esto no acontece desde el primer gobierno de Cristina. Cada vez se achica la capacidad de producción, cada vez se destruye más capital”, puntualizó.

Giacomini insistió en que “el gobierno de Milei es el gobierno que tiene los peores niveles de inversión de los últimos 7 presidentes”.

“Según la estadística mensual de Orlando Ferreres el ratio inversión bruta/PBI está en 13.5. Y a lo largo del mandato de Javier Milei no es que se recupera la inversión, cae cada vez más”, enfatizó.

“Es el único gobierno que tiene saldo negativo de inversión extranjera directa en los últimos siete presidentes”, reiteró el analista económico.

Familias endeudadas

“El gobierno puede hacer lo que quiera, puede intervenir, puede no intervenir, lo que no puede hacer es desligarse de la responsabilidad que le cabe en este resultado”, opinó sobre la mora crediticia y la deuda privada de las familias argentinas.

“Esta situación en la cual la irregularidad en el crédito de las familias aumentó de 3, a 6, a 9, y hoy en día anda al 13 el último dato y va a ir al 15 y va a seguir, es resultado de su política cambiaria, su política monetaria y su política macroeconómica total”, analizó en otra parte de la entrevista.

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Elecciones 2027

El economista interpretó también que el presidente “en el mejor de los escenarios macroeconómicos, llegaría a las elecciones en promedio, festejando, con un PBI de más 2 y con una inflación de más 30”.

“Con ese número nadie fue reelecto hasta ahora. No quiero decir que Javier Milei no sea reelecto, inclusive puede ser reelecto”, estimó.

“Lo que quiero decir es que sería algo novedoso, sería la primera vez que un presidente con esos números es reelecto. Más si es economista y dijo que ´era especialista en bajar la inflación y en crecimiento´. Y ninguna de las dos cosas está logrando”, concluyó Giacomini.