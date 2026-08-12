Mesa política: primera reunión tras el fracaso en el Senado con Sturzenegger como principal apuntado

Con un conjunto de proyectos trabados en el Congreso y un duro traspié en el Senado, la mesa política del Gobierno buscó ganar tiempo y orden en su último encuentro que tuvo una particularidad: la presencia de un foráneo en esta clase de eventos, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La participación del funcionario no fue casual: tuvo que brindar explicaciones sobre en qué está trabajando tras motorizar iniciativas que fracasaron, como gran parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Es más: se diagramó un cronograma y se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales.

El oficialismo se vio forzado a informar que, más allá de los enojos por parte del Gabinete que trascendieron, “las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país”. Fue de las primeras conclusiones de la reunión.

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La presencia de Sturzenegger fue confirmada pocas horas antes del cónclave que se produce todos los martes luego de una semana compleja. Básicamente, porque el funcionario ideó parte de las iniciativas más polémicas y resistidas por la oposición dialoguista, como los capítulos de extranjerización de tierras y Manejo del Fuego de la sancionada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara alta.

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En el karinismo acusaron recibo de las ideas del ex titular del Banco Central y prometieron auditorías a cada proyecto. Y este fue el primer paso de esa revisión de textos que craneó “Sturze”. Los reproches estuvieron dirigidos al alcance de los cambios que pretende instrumentar el funcionario, que muchas veces generan choques con aliados inclusive. ¿Un ejemplo? El decreto 690/2026 que desreguló el practicaje y pilotaje y ocasionó paros en todos los puertos del país.

El Gobierno no tuvo otra opción que dar marcha atrás ante semejante problema. Luego, en la previa a la votación del texto de propiedad privada, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, retiró los dos capítulos más complejos y cuestionados. Todas las miradas apuntaron al funcionario.

Para bajar la espuma, el vocero presidencial Adrián Ravier dedicó un pasaje de su conferencia a bajar decibeles y elogió al hombre que manejó el Banco Central en la era Mauricio Macri: “Gracias a Sturzenegger, y al liderazgo del Presidente, hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones, en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado. Sturzenegger es una figura clave y que tiene el respaldo, no solo del Presidente de la Nación, sino también de todo el gobierno”, indicó, en una muestra de respaldo a una persona que tiene el estilo que tanto le gusta a Javier Milei: va por todo sin importar consecuencias.

Otro punto saliente del cónclave del martes en Casa Rosada fue que habrá convocatorias a otros ministros para repasar temas de gestión. Y, además, como suele suceder, se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso, con un ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales aunque no trascendió cuál será ese orden.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores. “El Colo” no para: tiene una nutrida agenda con gobernadores y confía plenamente en conseguir respaldos para la sanción de proyectos de envergadura. Uno es Zonas Frías, el que modifica subsidios al gas en distintas regiones del país, que estará acompañado por Zonas Calientes.

En torno a los presentes, se dieron cita junto a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asisten el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.