martes 11 de agosto de 2026
POLITICA
OTRO FRENTE PARA EL GOBIERNO

La oposición va contra el DNU migratorio de Milei: presentó un amparo y pide frenar las nuevas reglas para expulsar extranjeros

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro pidieron a la Justicia que suspenda sus efectos mientras se define su constitucionalidad.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade 07052026
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade | Collage CeDoc
Melina Viudez Schenone
Melina Viudez Schenone
Licenciada en Comunicación Social, Periodista y Redactora
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El nuevo frente de batalla contra el Gobierno de Javier Milei se abrió por su política migratoria y ya llegó a los tribunales. A la espera de que la Justicia defina el futuro del DNU 681/2026, que modificó la Ley de Migraciones, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Radical (UCR) Mónica Edith Frade y Maximiliano Ferraro presentaron un amparo para frenarlo, al cuestionar la ampliación de las causales de expulsión de extranjeros bajo conceptos tan amplios como "mensajes de odio" o "ultraje a los símbolos patrios".

Sin duda alguna, el escrito presentado ante la Justicia desarma los argumentos del Poder Ejecutivo bajo pilares estrictamente constitucionales y convencionales.

A propósito, uno de sus principales argumentos apunta directamente al mecanismo utilizado por el Gobierno. Sostienen que el Poder Ejecutivo incumplió las condiciones previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional al modificar una ley mediante un DNU, cuando “el Congreso se encontraba en funcionamiento” y, según plantean, “no existía una situación excepcional” que justificara saltear el procedimiento legislativo.

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Por eso, además de pedir que el decreto sea declarado inválido, solicitaron una medida cautelar para suspender de inmediato su aplicación mientras se tramita la causa.

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MV

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