Encuesta: quién es el dirigente peronista con peor imagen que Cristina Kirchner

El peronismo enfrenta el camino hacia las elecciones de 2027 con una dificultad que excede sus discusiones internas. Una nueva encuesta nacional mostró que varias de sus principales figuras acumulan niveles de rechazo superiores al de Cristina Kirchner, mientras Axel Kicillof aparece como el dirigente mejor posicionado del espacio y el único que logra acercarse a Javier Milei cuando la consulta se traslada a un eventual escenario presidencial.

El dato más llamativo corresponde a Sergio Uñac. El exgobernador de San Juan registra apenas 28,8% de imagen positiva frente a 71,2% de negativa entre quienes aseguran conocerlo. El resultado arroja un saldo de -42,4 puntos, el peor entre los dirigentes peronistas incluidos en el estudio.

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La comparación con Cristina Kirchner muestra una diferencia considerable. La expresidenta alcanza 37,7% de valoración positiva y 62,3% negativa, con un saldo de -24,6 puntos. Su nivel de conocimiento, además, llega al 98%, mientras que Uñac es reconocido por el 46,5% de los entrevistados, una diferencia relevante al momento de interpretar los números.

Pero Uñac no es el único peronista con peor balance que Cristina Kirchner. El gobernador riojano Ricardo Quintela presenta un saldo de -41,4 puntos, con 29,3% de imagen positiva y 70,7% negativa entre quienes lo conocen. En tanto, Sergio Massa registra 30,7% de opiniones favorables contra 69,3% desfavorables y alcanza un saldo de -38,6 puntos.

Javier Milei celebra la jugada política de Cristina Kirchner que desgasta al peronismo

Así, dentro de las cinco figuras identificadas por la consultora como parte del peronismo y kirchnerismo, Cristina queda por encima de Massa, Quintela y Uñac. Solo una figura obtiene números claramente mejores.

Kicillof queda como el peronista mejor parado

Axel Kicillof encabeza el ranking interno con 39,2% de imagen positiva y 60,8% negativa, lo que deja un saldo de -21,6 puntos. Aunque continúa teniendo más rechazo que aprobación, es el dirigente peronista con mejor balance entre todos los evaluados.

La distancia respecto de Cristina no es enorme, pero adquiere peso político de cara a la reorganización opositora rumbo a 2027. Kicillof no solo presenta el mejor resultado de imagen dentro del espacio sino que, cuando la encuesta abandona las valoraciones personales y pregunta directamente por intención de voto presidencial, es también quien aparece como el principal adversario del oficialismo.

Ante un escenario compuesto por nombres concretos, Javier Milei alcanza el 30,7% y Axel Kicillof el 22,8%, una diferencia de 7,9 puntos. Mucho más atrás aparecen Myriam Bregman con 9,5%, Mauricio Macri con 8,3% y Juan Schiaretti con 3,5%. El 13,1% permanece indeciso y otro 7,6% elegiría votar en blanco o anular su voto.

Los números dibujan un escenario en el que el peronismo conserva un piso electoral importante, pero todavía se encuentra detrás de La Libertad Avanza. Cuando la pregunta se realiza por espacio político y no por candidatos, LLA obtiene 29,3%, frente al 21,4% del peronismo kirchnerista. El PRO/Juntos por el Cambio queda en 7,9%, la izquierda en 6,8% y el peronismo federal apenas alcanza 4,8%.

Sin embargo, hay otro número que impide pensar ese escenario como cerrado. El 18,2% se declara indeciso, convirtiéndose prácticamente en el tercer grupo más grande de la encuesta, detrás de libertarios y peronistas. A más de un año de la elección, ese volumen de votantes deja una franja considerable todavía disponible para ser disputada.

La fotografía interna también deja expuesta una paradoja para Cristina Kirchner. Pese a conservar un nivel de conocimiento prácticamente universal y superar en imagen a buena parte de los dirigentes de su propio espacio, ya no es quien obtiene los mejores números dentro del peronismo. Kicillof la supera tanto en valoración positiva como en saldo de imagen, mientras se instala además como el candidato opositor con mayor intención de voto en el escenario que plantea la consultora.

Encuesta: Axel Kicillof y Javier Milei fueron medidos en la Provincia de Buenos Aires y hubo un claro ganador

Eso no implica que la expresidenta haya dejado de ocupar un lugar central. Por el contrario, su 37,7% de valoración positiva continúa mostrando un núcleo significativo incluso después de años de altísima exposición y polarización. La diferencia es que los números ubican hoy al gobernador bonaerense un escalón por encima dentro de la oferta peronista.

Ademas, la encuesta permite entender por qué una evaluación crítica sobre la situación del país todavía no se traduce automáticamente en un crecimiento de la oposición. El 44,2% de los consultados considera que Argentina transita una dirección incorrecta y solo el 25,5% cree que avanza por el camino correcto. Sin embargo, la valoración positiva de la gestión presidencial permanece prácticamente inmóvil en 43,1%.

El estudio registró un 42,8% de aprobación de Javier Milei en abril, 43,2% en junio y 43,1% en julio. Es decir, pese al predominio de una percepción negativa sobre el rumbo general, el núcleo de apoyo al Presidente muestra estabilidad.

Esa diferencia resulta clave para interpretar el escenario hacia 2027. Existe malestar, pero el peronismo todavía no consigue apropiarse completamente de él. Incluso cuando los principales problemas señalados por los argentinos están vinculados con cuestiones que impactan directamente en la vida cotidiana, el oficialismo sigue encabezando las preferencias electorales.

El estudio relevó a 1.156 personas en edad de votar de todo el país entre el 25 y 26 de julio de 2026, mediante una encuesta online, con un margen de error de +/-3,1% y un nivel de confianza del 95%.

RG/fl