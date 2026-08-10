Javier Milei celebra la jugada política de Cristina Kirchner que desgasta al peronismo

En el Gobierno de Javier Milei leyeron con relativo optimismo los recientes movimientos de Cristina Kirchner. Lejos de inquietarse por la avanzada de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la Casa Rosada consideran que la jugada profundiza el desgaste dentro del propio peronismo con miras al 2027.

"Todo oficialismo compite contra sí mismo", resumió ante PERFIL una voz libertaria. La frase condensa el diagnóstico que circula puertas adentro de LLA. Más que un rival externo, lo que preocupa en el oficialismo es su propia gestión. "Si hacemos las cosas bien, Milei va a reelegir", agregó la misma fuente.

Es por eso que el Gobierno moderó sus ambiciones legislativas para lo que resta del año. Según pudo saber PERFIL, los objetivos legislativos para lo que resta del año se moderaron y parte de ellos es asegurar la suspensión de las PASO, una definición que el oficialismo considera clave para ordenar su propia estrategia electoral rumbo a 2027.

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La Mesa Política del Gobierno se reunirá este martes para avanzar en los proyectos que la Casa Rosada considera prioritarios, en un encuentro que buscará afinar la agenda parlamentaria de las próximas semanas luego del durísimo traspié en el Senado.

En el oficialismo, leyeron los movimientos judiciales de Cristina Kirchner ante la ONU tiene más como un gesto político que de estrategia con chances concretas. En el Gobierno remarcan que cualquier resolución del Comité de Derechos Humanos no es vinculante para la Justicia argentina, por lo que el impacto inmediato sería más simbólico.

Hasta el propio ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, señaló la semana pasada que la defensa de la expresidenta nunca planteó ante la Justicia argentina la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua que le impide ser candidata. Esa omisión, advierten especialistas, podría jugarle en contra a la hora de que el organismo internacional evalúe la admisibilidad del reclamo.

Mientras el kirchnerismo dirime su estrategia judicial y su interna con Axel Kicillof, el Gobierno avanza en paralelo con la construcción territorial de cara a 2027. Karina Milei profundiza el trazado de alianzas provinciales, con la provincia de Buenos Aires como uno de los distritos donde el oficialismo busca consolidar un armado propio y competitivo.

En ese marco, este lunes por la tarde la secretaria general de la Presidencia recibirá a senadores bonaerenses, en una reunión que se inscribe dentro de esa estrategia de acumulación territorial en la provincia más grande del país en la que además, no hay segunda vuelta para pelear la gobernación.

Resta ver si ese optimismo oficial resiste el correr de las semanas, en un escenario donde la interna peronista todavía no encontró un rumbo definido y donde la propia gestión de Milei enfrenta el desafío de sostener los resultados que, según reconocen en la Casa Rosada, terminarán siendo la verdadera vara de la reelección.