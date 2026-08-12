El economista Haroldo Montagu consideró que “la mora va a bajar por los malos motivos” ya que habrá deudores que pasen a “irrecuperables”.

“También está en el último informe de política monetaria del Banco Central, donde ya advierten que la mora va a bajar, pero como yo digo por los malos motivos va a bajar”, explicó en diálogo con Claudio Zlotnik de Ahora Play.

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Por qué bajará la mora

“No porque la gente empieza a pagar sus préstamos, lo pasan a pérdidas, los pasan a irrecuperables, los pasan a gestión judicial. Entonces achican el indicador. Hay algunos indicadores adelantados que ya anticiparían una baja de la mora”, precisó el jefe de la consultora Vectorial.

“Sacan del indicador los créditos morosos, y quedan los que siguen pagando. Entonces matemáticamente te da un buen número, una baja de la mora, porque sacaste a la cartera mala del indicador”, remarcó.

Sin embargo luego aclaró: “De hecho va a ser peor porque los que pasan a gestión judicial, y le dan esos créditos a las empresas de recupero de morosos te llaman todo el tiempo, llaman a tus familiares”.

“Como vimos hace pocos días si son billeteras virtuales llaman a tus jefes, y a todos los que tengas contactados en tu teléfono celular”, detalló.

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Críticas a Caputo

“A mí me sorprende de Caputo que teniendo casi toda su carrera en un banco, esto no lo entienda. Claro él trabajó en una mesa de inversión, no en dar préstamos por ventanilla”, cuestionó Montagu.

“´El aumento de la mora es porque los bancos prestaron mal´. El sector económico más regulado en el mundo, no en Argentina solamente, es el sector bancario por los riesgos que tiene sobre el resto de la economía. Entonces está bien que sea el sector más regulado sobre la faz de la Tierra”, interpretó el economista.

“Los bancos ante la duda de un cliente no prestan, no es que ante la duda prestan. ´No conocían a sus clientes y prestaron sin saber´, esa es una de las explicaciones del equipo económico. Eso no es así. Los bancos ante la duda no prestan”, concluyó.