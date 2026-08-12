Passalacqua invitó a "mirar más al norte": "Cuando alguien se pierde, no busca el este o el oeste, busca el norte"

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua invitó “mirar más al norte” durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino.

“Los misioneros nos sentimos muy honrados, felices y agradecidos de que hayan elegido Misiones para realizar esta asamblea. Quienes estamos aquí representamos a once millones de personas, y que la gente, especialmente la más sencilla, nos vea trabajando en unidad es fundamental”, sostuvo el mandatario.

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“Miren un poco más hacia el norte”

Y luego enfatizó: “Esto es el Norte Grande: cuando alguien se pierde, no busca el este ni el oeste, busca el norte. Es una invitación a que miren un poco más hacia el norte”.

El encuentro reunió en el Parque del Conocimiento de Posadas al gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua, al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, además de los gobernadores del bloque, quienes analizaron los desafíos prioritarios de la región en materia de infraestructura, energía y desarrollo productivo.

Al abordar la problemática energética, Passalacqua remarcó la falta de infraestructura de gas en las provincias de la región y advirtió que su impacto excede ampliamente el consumo residencial. “En nuestras provincias no tenemos una red de gas adecuada. Tenemos serios problemas de abastecimiento y, en muchos casos, directamente no contamos con el suministro necesario”, remarcó.

Puntualmente, en el caso de Misiones, informó que “el problema energético no es solamente por el frío o por el calor; es principalmente un problema industrial. Nuestras industrias necesitan un suministro energético confiable para funcionar”, sostuvo. En ese marco, cuestionó que ante la falta de gas actividades como la forestoindustria deban recurrir a alternativas como la leña: “No podemos presentar eso como una solución moderna: estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX”.

En ese aspecto, subrayó que resolver la cuestión energética significa atender “un problema de trabajo, infraestructura, industria y desarrollo regional”. Por eso, instó a sus pares a analizar esta situación con seriedad y trabajar junto con los organismos correspondientes y los organismos internacionales de crédito para encontrar una solución de fondo.

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Cuáles gobernadores estuvieron en el encuentro

En la asamblea participaron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), junto al ministro de Industria de La Rioja, Federico Bazán.





Fuente: Gobierno de Misiones.