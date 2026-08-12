Una diputada de Chaco pidió adherir al Día del Orgasmo en plena sesión por el sobreendeudamiento

En medio de una sesión en la que la Legislatura chaqueña debatió cuestiones como el sobreendeudamiento, la seguridad vial y la emergencia económica provincial, una intervención se salió de la agenda habitual y llamó la atención dentro del recinto y fuera, a través de redes sociales. La diputada Teresa Cubells pidió que Chaco adhiera oficialmente al Día del Orgasmo Femenino y reclamó políticas públicas destinadas a visibilizar el placer y el bienestar sexual de las mujeres.

La legisladora presentó este miércoles el proyecto de resolución 18.6526 ante la Cámara de Diputados provincial y solicitó su ingreso, reserva y tratamiento. La conmemoración se realiza cada 8 de agosto y, según la iniciativa, busca instalar el bienestar sexual femenino como parte de la salud integral.

Durante su breve exposición, Cubells introdujo una expresión que rápidamente sobresalió dentro de la sesión. “Solicito ingreso, reserva y tratamiento para el proyecto de resolución 18.6526 que propone adherir a la conmemoración del Día del Orgasmo Femenino, el cual se celebra cada 8 de agosto”, comenzó.

Luego sostuvo que la fecha pretende “visibilizar la importancia del bienestar sexual femenino” y habló de reconocerlo como una dimensión vinculada con la salud sexual, la autonomía sobre el propio cuerpo y la calidad de vida. En ese tramo agregó que se buscaba avanzar “acallando las voces de les machirules”, una frase que provocó algunas risas en el recinto antes de que continuara el desarrollo de la sesión.

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Qué propone la diputada chaqueña

La propuesta de Cubells no se limita a que la Legislatura realice una adhesión simbólica a la conmemoración internacional. El texto busca que la Cámara provincial reconozca el bienestar sexual femenino como una dimensión “esencial e inseparable” de la salud sexual integral, además de relacionarlo con la autonomía corporal y el bienestar físico, mental y emocional.

También exhorta al Poder Ejecutivo de Chaco a implementar, a través del Ministerio de Salud y de las áreas provinciales vinculadas con género y diversidad, campañas públicas de concientización. Entre los contenidos que propone incorporar aparecen el autoconocimiento, la salud sexual no reproductiva y la autonomía corporal de las mujeres.

La iniciativa plantea además trabajar sobre la eliminación de “sesgos, estigmas o prejuicios de género” en la atención médica y ginecológica, tanto en establecimientos públicos como privados, específicamente cuando se encuentran vinculados con la sexualidad y la experiencia del placer femenino.

Otro de sus puntos propone abordar las violencias simbólicas, mediáticas y digitales relacionadas con el cuerpo y la sexualidad de mujeres y feminidades.

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Una iniciativa que irrumpió en una sesión con otra agenda

El planteo de Cubells apareció durante una jornada legislativa atravesada principalmente por temas económicos, institucionales y de seguridad. La Cámara chaqueña celebró primero una sesión especial en la que prestó acuerdo para distintas designaciones en organismos provinciales. Posteriormente realizó su décima sesión ordinaria del año.

Entre las principales decisiones, los diputados aprobaron modificaciones al Código de Faltas y al régimen provincial de Tránsito y Seguridad Vial, con nuevas disposiciones destinadas especialmente a infracciones cometidas con motocicletas y la implementación de capacitaciones en seguridad vial para estudiantes secundarios.

También avanzaron con un Régimen de Protección de Solvencia y Prevención del Sobreendeudamiento por Consumos Problemáticos, que contempla restricciones temporales para determinadas operaciones financieras cuando existan problemas vinculados con ludopatía, consumo de sustancias u otras adicciones capaces de comprometer la economía de una persona o su familia.

La Cámara ratificó además la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la Emergencia Económica y Financiera de Chaco, junto con otras modificaciones administrativas y profesionales.