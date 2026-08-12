Caso Julián Álvarez: el médico que revisó a Victoria Cantero habló de un posible “agarre o empujón”

El médico policial que examinó a Victoria Luz Cantero pocas horas después de la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una herida de arma blanca en el cuello en Resistencia, Chaco, declaró ante la fiscalía y aportó precisiones sobre las lesiones que presentaba la acusada aquella mañana.

Se trata de Adrián Ávalos, profesional de la División Medicina Legal Metropolitana, quien había revisado a Cantero a las 9.47 del 2 de agosto, pocas horas después del episodio ocurrido en la vivienda de Álvarez Guardia, en el barrio 100 Viviendas de la capital chaqueña.

Su testimonio adquiere relevancia porque las marcas encontradas en el cuerpo de la joven deberán ser contrastadas con el resto de las pruebas para determinar qué ocurrió durante la discusión que precedió a la lesión mortal de Álvarez Guardia y si pueden aportar elementos sobre la dinámica del enfrentamiento.

Cantero, de 25 años, permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo. Hasta el momento se abstuvo de declarar ante la Justicia.

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Qué lesiones tenía Victoria Cantero

Ávalos ratificó el contenido del informe confeccionado durante la mañana del crimen.Según el documento médico, Cantero presentaba eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, mientras que del lado derecho de la espalda tenía otro eritema.

También constató una equimosis en la parte media del brazo izquierdo, una excoriación en el pliegue del codo derecho y eritemas en ambas rodillas. El médico estableció que las marcas tenían “varias horas de evolución” y habían sido producidas por un traumatismo “con o contra elemento duro”.

Sin embargo, durante su declaración introdujo una precisión importante: explicó que esa descripción técnica no implica necesariamente que la acusada haya recibido golpes de otra persona.

Según manifestó, ese tipo de lesión también puede aparecer cuando alguien se golpea contra una superficie o producto de determinadas maniobras físicas. Las heridas, agregó, eran leves y estimó que podían demandar aproximadamente diez días de curación, siempre que evolucionaran sin complicaciones. Tampoco determinaban días de incapacidad laboral.

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“Agarre o empujón”

Consultado específicamente sobre la posible mecánica de las lesiones, Ávalos señaló que por sus características podían resultar más compatibles con una situación de sujeción, agarre o empujón que con una agresión de mayor intensidad.

El profesional explicó que, si hubiese existido una golpiza de mayor entidad, esperaría encontrar lesiones de otra gravedad o ubicadas en sectores diferentes del cuerpo.

Esa interpretación deberá ahora ser evaluada dentro del conjunto de evidencias del expediente y no permite, por sí sola, establecer cómo comenzó la pelea, quién ejerció violencia primero ni en qué momento exacto se produjeron las marcas.

La antigüedad de las lesiones es uno de los puntos que deberá intentar precisar la investigación para establecer si efectivamente son contemporáneas al episodio que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.

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La declaración también incorporó un dato que contrasta con una versión mencionada por familiares de Cantero durante las primeras horas posteriores al hecho. Desde el entorno de la joven se había señalado que antes del traslado de Álvarez Guardia al hospital Cantero habría tenido un sangrado nasal.

Ávalos, sin embargo, fue categórico al describir su revisión: “No observé lesiones en la nariz”. Tampoco dejó asentado en el informe signos compatibles con una lesión reciente en esa zona. El médico agregó que, al momento del examen, la detenida no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica.

Qué ocurrió aquella mañana

El crimen se produjo durante la mañana del 2 de agosto dentro de la casa de Álvarez Guardia, luego de una madrugada en la que la pareja había salido y posteriormente regresado al domicilio. Una de las reconstrucciones incorporadas al expediente surge del testimonio de Facundo Cantero, hermano de la acusada.

Según declaró, entre las 7.13 y las 7.16 recibió una comunicación de Álvarez Guardia, quien le dijo que se había cortado. Durante esa llamada, relató que escuchó a su hermana reclamar de fondo por la rotura de un teléfono celular.

Facundo se dirigió entonces hasta la vivienda. Allí encontró a Álvarez Guardia recostado en un sofá, decaído y con una mano sobre el pecho. Cantero, mientras tanto, estaba llorando y tenía sangre en una mano, de acuerdo con el testimonio de su hermano.

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La familia decidió trasladar al joven por sus propios medios al Hospital Julio C. Perrando. Durante el trayecto, Álvarez Guardia manifestó que tenía dolor y frío. Poco después se confirmó su fallecimiento. La lesión mortal fue provocada con un arma blanca y se encontraba en la zona del cuello.

Las lesiones, una pieza más dentro de la causa

El examen médico de Cantero no resuelve por sí mismo la principal incógnita del expediente: qué sucedió dentro de la vivienda inmediatamente antes de que Álvarez Guardia recibiera la herida mortal. La defensa de la joven sostiene que todavía existen elementos de la secuencia que no fueron conocidos públicamente y anticipó que buscará discutir la reconstrucción inicial del episodio.

La fiscalía, por su parte, continúa reuniendo testimonios, pericias y evidencia tecnológica. Entre las medidas consideradas centrales aparecen el análisis de cámaras de seguridad y de teléfonos celulares, además de los estudios efectuados sobre la escena y el arma secuestrada.

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La declaración de Ávalos agrega ahora un dato objetivo a esa reconstrucción: Cantero tenía varias lesiones cuando fue revisada pocas horas después del crimen, pero eran leves, tenían varias horas de evolución y, según el médico, podían resultar compatibles con un agarre o empujón.

Determinar cuándo se produjeron y qué relación tuvieron con la secuencia que terminó con la muerte de Julián Álvarez Guardia será uno de los puntos que deberá resolver la investigación.