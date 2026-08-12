Sergio Massa volvió a ocupar un lugar central en la conversación del peronismo, y esta vez no fue solo por iniciativa propia. Después de largos meses de bajo perfil, el líder del Frente Renovador empezó a recibir en las últimas dos semanas gestos de revalidación desde distintos sectores del espacio: guiños en clave de referentes de La Cámpora, una activación política concreta de su propio armado con eje en la "unidad" de cara a 2027, y hasta una lectura, cada vez más instalada puertas adentro, de que el peronismo necesitará de él para destrabar negociaciones que ni Axel Kicillof ni Cristina Kirchner logran resolver solos.

El disparador de este nuevo momento fue el rol que Massa jugó, la semana pasada, en la negociación que terminó volteándole al Gobierno dos capítulos centrales de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: el referido a la extranjerización de tierras y el de manejo del fuego. Según reconstruyó PERFIL, Massa se comunicó personalmente con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) para convencerlos de no acompañar al oficialismo, mientras que, en paralelo, trabajó con una planilla propia de senadores y gobernadores desde sus oficinas de avenida Libertador.

La señal más clara llegó de una de las voces más duras del kirchnerismo. La senadora Juliana Di Tullio festejó el resultado con un posteo en X que escondía un mensaje en código: "El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes". Las mayúsculas armaban las iniciales de Sergio Tomás Massa, un gesto deliberado de reconocimiento desde el cristinismo.

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Día 972: Massa y la revancha del insider

El Frente Renovador activa su propia agenda

Este viernes, el Frente Renovador organiza un Encuentro Regional en La Rioja que reunirá a dirigentes de seis provincias, con eje en la "unidad" del peronismo rumbo a 2027. El anfitrión es el gobernador riojano Ricardo Quintela, que días atrás había recibido en su provincia a Máximo Kirchner y a Eduardo "Wado" de Pedro en un acto por el aniversario del asesinato de monseñor Angelelli. El diputado massista Ismael Bordagaray, organizador del encuentro, llegó a plantear públicamente la posibilidad de una fórmula encabezada por Massa y Quintela para el año próximo.

La sintonía entre el massismo y sectores del kirchnerismo, de hecho, ya venía gestándose antes de la sesión del Senado. En julio, seis gobernadores peronistas (entre ellos Axel Kicillof), los jefes de bloque José Mayans y Germán Martínez, y referentes de la CGT habían acordado avanzar hacia una mesa política común. Esa mesa quedó trabada y la cumbre de este viernes en La Rioja aparece, en ese sentido, como un intento de retomar ese proceso por otra vía.

La apuesta de fondo: un acuerdo con Cristina Kirchner

El dato menos visible, pero probablemente el más determinante de cara a 2027, es la lectura que el propio Massa hace en privado sobre el rol que debería tener la expresidenta en la construcción. En el Frente Renovador confiaron a este medio que Massa sostiene que el candidato del peronismo debe surgir de un acuerdo entre todos los sectores. Y ahí tiene que estar Cristina también. Cree que Cristina Kirchner puede terminar siendo una "candidata virtual" el año próximo, sin posibilidad de ejercer cargos, pero con capacidad para competir electoralmente, y que ningún dirigente puede evitar un acuerdo con ella si de verdad busca ganarle a Milei. Esa mirada choca de frente con la estrategia de Kicillof, a quien Massa cuestiona en privado por construir el Movimiento Derecho al Futuro sin abrirlo al resto del espacio.

Negociaciones en el Senado: por qué volvió a sonar el nombre de Sergio Massa

Un factor adicional viene empujando la reaparición pública de Massa: el propio Javier Milei. En las últimas semanas el Presidente volvió a elegirlo como blanco de sus críticas, primero al vincular a dirigentes brasileños con la campaña de Unión por la Patria en 2023 en medio de la crisis con Lula, y después al enfrentarse con José Ignacio "Vasco" De Mendiguren, referente económico del Frente Renovador. Esa lógica de confrontación permanente, que necesita adversarios con volumen político para sostenerse, terminó devolviéndole centralidad a un dirigente que, después de la derrota de 2023, había optado por el silencio.

Con la cumbre de La Rioja como próximo mojón y el propio Massa insistiendo puertas adentro en la necesidad de una construcción amplia que incluya a Cristina Kirchner, la pregunta que empieza a instalarse en el peronismo es si lo que se vio la semana pasada en el Senado fue apenas una negociación puntual o el arranque de una convergencia más amplia entre el kirchnerismo duro y el massismo, con la vista puesta en 2027. Por ahora, Massa sostiene la estrategia que lo caracteriza desde 2023: negociar puertas adentro, sin exponerse públicamente, mientras deja que sean otros, como Di Tullio en clave o Bordagaray en público, quienes muestren las cartas primero.

JD/fl