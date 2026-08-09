Luego de la derrota del gobierno, reapareció Massa

El traspié del gobierno en el Senado también repercute en una oposición que busca reordenarse. Allí, el rol de Sergio Massa aún no está definido. Pero está lejos de ser prescindente en la reorganización de su fuerza política de cara al año electoral. Tanto es así, que luego de estar en algún sentido oculto para los medios durante todo el último tiempo, ayer no solo participó de un acto político, sino que se dejó ver en las fotos.

Y los hizo en un acto de un tema en el que su mujer, Malena Galmarini también es protagonista. Más de 400 militantes de todo el país participaron del Encuentro Nacional de Mujeres Frente Renovador.

La jornada contó con la presencia de Sergio Massa, quien acompañó y escuchó las propuestas, experiencias y preocupaciones planteadas por las referentes del espacio, junto a Malena Galmarini, legisladoras nacionales y provinciales, concejales y dirigentes. El encuentro reunió a representantes territoriales de distintas provincias para presentar iniciativas sobre endeudamiento familiar, emprendimiento femenino, crianza, trabajo y juventud.

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Durante su participación, Massa realizó una breve intervención remarcando que “más importante que cualquier discusión política o en redes sociales es que estemos al lado de aquellos que sufren y que a lo largo de su vida personal les tocó siempre la peor. También de aquellos que en los últimos años fueron perdiendo y que hoy les toca la mala”. En esta línea, Massa destacó el rol de las mujeres y de las nuevas generaciones en la construcción de los liderazgos políticos que el país necesita: “Cada uno de los encuentros que hacen entre ustedes tiene el deseo de que cada una emerja en su ciudad, en su provincia, en su departamento, en su región, como dirigente y como expresión de esa voluntad, de ese sueño y de ese proyecto de país que queremos y representamos”.

El encuentro se organizó en cuatro ejes. El primero, “Vivir sin deber el futuro”, plantea que el salario alcance y que el crédito deje de financiar la supervivencia para volver a ser una herramienta de proyectos. El segundo, “Criar acompañadas”, propone corresponsabilidad parental efectiva, cuotas alimentarias que se cumplan rápido, una red accesible de cuidados y una estrategia integral frente a la ludopatía online y la violencia digital sobre niñas, niños y adolescentes. El tercero, “Trabajar para vivir”, apunta a empleo registrado, primer empleo joven y una relación entre inteligencia artificial y trabajo que amplíe capacidades en lugar de reemplazarlas. El cuarto, “Gobernar el futuro”, propone un Estado ágil y federal, con soberanía tecnológica y capacidad de anticipación frente a los desafíos climáticos e internacionales.

En la jornada, el exministro de Economía y excandidato a presidente estuvo con dirigentes de su fuerza como Jimena López, Sabrina Selva, Cecilia Moreau y Marina Salzmann, junto a legisladoras provinciales y referentes territoriales de todo el país: Sofía Vannelli, Luciana Padulo (PBA), Katia Blanc (Chaco), Sara Aparicio (Corrientes), Gabriela Lizana (Mendoza) y Vanesa Abril (Chubut), entre otras.

Más allá de lo formal, la clave está en comprender que Massa ve un nuevo rol para sí en el futuro.