Malena Galmarini: ”A la política le falta un Sergio que pueda oponerse a Milei sin tanto grito”

La discusión sobre el futuro político del peronismo y su estrategia frente al gobierno de Javier Milei atraviesa también a la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, Malena Galmarini analizó las posibilidades electorales del peronismo, defendió la necesidad de mantener la unidad y cuestionó el desdoblamiento de las elecciones por considerar que profundiza la fragmentación del sistema político. “Tenemos menos diferencias entre nosotros que con La Libertad Avanza”, sostuvo durante la entrevista.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190)Galmarini también se refirió al rol que mantiene Sergio Massa dentro de la política argentina, pese a su alejamiento de la exposición pública. La dirigente aseguró que el exministro continúa trabajando para construir acuerdos y consideró que “a la política le falta un Sergio que pueda oponerse a Milei sin tanto grito”, aunque aclaró que no necesariamente debería hacerlo desde una actitud de candidato.

Malena Galmarini es una licenciada en Ciencia Política, Gobierno y Administración por la Universidad de Belgrano y dirigente política perteneciente al Frente Renovador. Fue consejera y secretaria de Política Sanitaria del partido de Tigre entre 2008 y 2019, además de ejercer brevemente como diputada provincial en 2019 antes de asumir la presidencia de AySA hasta diciembre de 2023. Actualmente se desempeña como senadora de la provincia de Buenos Aires, donde preside la Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense. Además, coordina activamente el armado territorial de su partido, incluyendo y encabezando debates dentro del Encuentro Nacional de Mujeres del Frente Renovador.

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Muy buenos días, Malena. Jorge Fontevecchia te saludo. Un gusto conversar con vos. Empecemos por la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo está? Jorge,

Un gusto escucharte. Claramente, incluso el mismo oficialismo reconoce que en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de que sea gobernada, o sea, que gane las elecciones el peronismo, son más altas que en cualquier otro distrito. Hay varios candidatos a gobernador. Al mismo tiempo, hay una discusión respecto de si esta vez tiene que ser un intendente el que llegue, un intendente sin que pase un período en el medio. Siempre ponen el ejemplo de que Duhalde llegó, que fue gobernador, pero primero fue vicepresidente. ¿Creés que tiene que ser un intendente? ¿Creés que tiene que haber un desdoblamiento de las elecciones? Dame un repaso, un balance de la situación política de la provincia de Buenos Aires.

Bueno, es largo y es complejo, pero te diría que tiene que ser quien esté preparado o preparada. Me parece que un candidato tiene que tener una propuesta, un proyecto, que tiene que saber para quién va a gobernar, qué ganas tiene, a quién va a acompañar. Hay un montón de compañeros y algunas compañeras que están ya trabajando en pos de sus candidaturas. Algunos hace mucho, otros hace poquito. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, como vos bien decías, es uno de los territorios que para el peronismo puede ser, no sé si más fácil, porque fácil no es nada, pero sí que podemos empujar para ganar y que la gente viva mejor. Ahora, lo cierto es que no hay, o es muy difícil que haya provincia donde la gente viva bien si sigue el gobierno libertario a nivel nacional. Esto creo que es prioritario: juntarnos, discutir, debatir, intercambiar ideas, ponernos de acuerdo. Claramente tenemos menos diferencias entre nosotros que con La Libertad Avanza. Así que no debiera ser tan complejo sostener la unidad del peronismo, aunque después la forma en que se elija el candidato puede ser de un montón de maneras. Puede ser también a través de las PASO. Lo que queda claro es que nosotros, los peronistas, tenemos que ampliar el peronismo hacia sectores que piensan más como nosotros, aunque no sean peronistas, y armar una nueva mayoría con un buen programa o plan de gobierno que saque a la Argentina, o a las argentinas y los argentinos, de esta tremenda tragedia que estamos viviendo.

Te escucho, Malena, y pienso: cuando vos decís que no hay provincia que pueda vivir bien en la medida que el gobierno nacional continúe siendo el mismo, colocás como primero lo primero, la Presidencia y luego la gobernación. Planteado así, uno tendría que decir, entonces, no hay que desdoblar las elecciones, dado que se le da más fuerza al candidato del peronismo si al mismo tiempo los candidatos a gobernadores eligen en la misma fecha. En el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, tenemos el ejemplo del año pasado, de lo diferente que fue el resultado cuando se anticiparon las elecciones locales de las elecciones nacionales, aunque fueran de mi otro término. ¿Entiendo bien? ¿A vos te parece que sería conveniente para reforzar la candidatura presidencial y a quien le toque representar al peronismo que no se desdoble en la provincia de Buenos Aires las elecciones?

Yo creo que no hay que desdoblar las elecciones, pero no porque nos conviene o no nos conviene. Yo creo que desdoblar las elecciones fomenta esto que está fomentando Milei, o el gobierno de Milei, que es la disolución de la Argentina como país, que es volver a la confederación de las provincias. Creo que no hay que desdoblarlas por esa razón, porque si no, uno pierde como el hilo de, bueno, ¿qué estoy votando? Esto que te decía hace un rato. Puede venir cualquiera con cualquier partido, termina en este lío, donde entonces en el Congreso de la Nación después vota cualquiera cualquier cosa, o somos más fáciles de ir a buscar y de comprar, digamos. Por hacerlo de alguna manera horrible, pero bueno, de alguna manera al fin. Me parece que, además, la Argentina está basada en los partidos políticos. Por eso la democracia argentina habla del sistema de partidos. Creo que si hay algo que hace este modelo, y no solamente el de Milei, digamos, esta forma cultural de individualismo que hace muchos años, no solo ahora, muchos años, tiene en los Milei, en los Macri, en los Scioli, estas cosas del individualismo, lo que importa es que sea yo, yo soy un mesías, bueno, yo no creo en eso, creo en los proyectos nacionales,8 en los proyectos colectivos. Entonces, pero yo no estoy de acuerdo. Después otros pueden pensar otras cosas. Me parece que llegó el momento de hablar seriamente de cuál es el sistema político y el sistema electoral en la Argentina, para que eso refuerce al país y no para tener un sistema político y un sistema electoral que lo que haga es destruirnos.

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Malena, creo que viene bien a cuento. Si no hubiese habido desdoblamiento en las elecciones presidenciales y provinciales a gobernadores en 2023, muy probablemente Sergio Massa sería presidente.

Es posible, es posible. Y por eso también lo digo, pero de verdad que no quiero... Yo entiendo que también hay una manera de pensar los sistemas electorales más utilitaristamente, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, si fulano no hubiese desdoblado, entonces Mengano hubiese ganado. Creo que eso es una discusión hacia adentro de los partidos. La gente común lo que dice es: bueno, decime qué día, qué hora tengo que ir, y que no quiere estar involucrada en estas cosas que son, si querés, la logística de la política. A mí me gusta cuando la gente está participando de las decisiones globales. Ojalá todo el mundo participara de la política. Esto claramente no sucede, ¿no? Somos siempre los mismos. Pero sí, posiblemente si en aquel momento el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, el ministro del Interior, no hubiesen dado vía libre, hubiese sido menos engorroso después para la gente ir a votar y que ese proyecto nacional y colectivo del que te hablaba tuviese más fuerza. Lo mismo pasó en el 25. Si no hubiesen desdoblado, quizás hubiésemos tenido más fuerza hoy en el Congreso Nacional para frenar algunas de las leyes que no pudimos frenar, independientemente de la última, que demostramos que si estamos todos juntos, si todos pensamos más o menos lo mismo y nos ponemos de acuerdo, y tenemos una estrategia de conjunto y la sociedad mira y se da cuenta que por ahí no es la cosa, bueno, podemos ganar. Pero lo cierto es que el Congreso también es parte de cómo trabajamos en un proyecto nacional que cuide a la patria, que cuide a los argentinos y a las argentinas, que cuide a las provincias y también a los municipios.

Malena, hablás de la votación de la semana pasada en el Senado. Tras la votación, todos los medios colocaron a Sergio Massa como un artífice del resultado que logró frenar el proyecto, parte del proyecto del oficialismo. Todos comentaron que Sergio había sido fundamental para conseguir los votos que faltaban para que perdiese el oficialismo, tuviese que retirar dos de los capítulos centrales. De hecho, la senadora Juliana Di Tullio publicó un tuit enigmático que todo el mundo leyó con las iniciales de tu marido, que veo que ahí te reís. Nadie más cerca de él que vos para decirnos cuántos llamados telefónicos hizo a cuántos gobernadores durante toda la semana pasada.

No sé si tengo la cuenta, no te puedo dar la cuenta. Sí te puedo decir que Sergio nunca dejó de ser protagonista. Una cosa es que se haya corrido de lo mediático y que haya tomado un descanso que más merecido lo tiene, porque Sergio es un tipo que no le saca el cuerpo a las situaciones difíciles. Y los últimos años... Te diría que los últimos 10 o 15 años venía poniendo mucho el cuerpo. Así que tomó, creo yo, la mejor decisión, que fue irse un rato a reposar. Eso no significa que no esté comprometido con lo que sucede y que no esté todo el tiempo trabajando para que a la Argentina le vaya lo mejor posible bajo este régimen. Desde el debate presidencial, donde hoy pareciera que tenía como la bola de crista. Porque en aquel momento se ve que pareció demasiado. Y al final no era la campaña de miedos, sino la campaña de la verdad. Hoy vemos cómo la campaña de la verdad avanza, festeja sobre los resultados de YPF. Lo que no dice es que es a costa de los argentinos, ¿no? Bueno, si yo aumento la nafta, aumento la nafta, aumento la nafta, aumento la nafta, bueno, en algún momento el resultado te va positivo. Ahora, eso es a costa del salario de los trabajadores. Él viene trabajando desde ese momento. También trabajó mucho, hizo muchos llamados, como decís, múltiples llamados a todo el mundo cuando se cae la primera Ley Bases. Esa ley que volvió a comisión, que se dieron cuenta antes y volvió a comisión. Lo mismo cuando se cayó el artículo 11 del Presupuesto, que era el corazón de ese presupuesto, que era mucho peor para los argentinos que esto que estamos viviendo. Imaginate si hubiese salido entero. El otro día sucedió lo mismo. Uno hablando con otro, convenciendo, explicando muchas veces cuáles son las implicancias, no para una provincia, sino para todas las provincias si sale de tal o cual manera una ley y cómo eso repercute en el pueblo argentino. Sí, claro, Sergio está todo el tiempo hablando con los propios, por supuesto. Por supuesto que con los nuestros, pero también hablando con los que no son propios, pero que tampoco quieren una Argentina devastada. Con los que tenemos diferencias, pero como te decía al inicio, menos diferencias que con La Libertad Avanza.

Mencionaste la palabra que bien merecido tenía una cantidad de reposo después de los últimos 15 años de trabajo intenso y también la mayoría de los medios, y me incluyo, especulábamos con que después del Mundial iba a concluir ese duelo de Sergio Massa o ese período de descanso de Sergio Massa. Vos mencionaste cierta capacidad de descanso durante cierto tiempo. ¿Se acabó ese proceso y ahora vuelve otra vez no solamente a seguir trabajando usando el teléfono, sino con una actitud de candidato?

La verdad que habría que preguntarle más a él.Yo lo que hago es acompañarlo y acompañar lo que él siente y lo que él necesita, porque más allá de mi propia carrera militante, yo no dejo de ser su mujer de 30 años y bueno, es así, ¿no? Nos vamos acompañando. Yo te puedo decir qué me parece a mí.

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¿Qué te parece?

Creo que a la política le falta alguien que pueda explicar, que pueda decir, que pueda oponerse a la ley sin tanto grito y además un tipo que ya lo conoció, que lo captó desde antes que hiciera lo que hizo, es necesario en el escenario público. Ahora, no sé si necesariamente con actitud de candidato, de guerrero, diría, ¿no? De actor. Bueno, de cuidar a los argentinos y a las argentinas que están pasándola mal, de volver a representar a los trabajadores, de buscar calidad de vida para esas trabajadoras y trabajadores, para defenderles el salario que hoy no les alcanza. Ya no es que no llegan a fin de mes, no llegan a mediados de mes y, por supuesto, para seguir buscando la justicia social, acompañar a los que peor la pasan. Hoy miraba cómo en el Partido de la Costa hubo una especie de manifestación de la gente porque, claro, empieza a golpear esto de las tarifas, esto que perdimos hace un tiempo, las tarifas diferenciadas. Entonces la gente, con el frío que hizo, con este frío inusual, les llega un millón y medio de cuenta de luz y no la pueden pagar. Y son jubilados que cobran 400 mil pesos. O son, no sé, policías que cobran 500 mil pesos o docentes que no les alcanza. Bueno, porque ya, como dijo Milei, logró que el peso sea un excremento. ¿Se acuerdan cuando dicen, bueno, el peso es un excremento? Entonces lo que vamos a hacer es dolarizar. Bueno, se quedó a mitad de camino. Finalmente, el peso argentino termina siendo una moneda que no los alcanza, pero la dolarización se la dejó a sus amigos, para que se lleven los dólares que juntamos entre todos para que unos pocos lo tengan y afuera del país, en cuentas offshore o en inversiones afuera. La desindustrialización de la Argentina, sumado a la importación indiscriminada, hizo que todos los días cierren o echen o despidan trabajadores. Cierren fábricas o despidan trabajadores. En Tigre lo vimos anteayer con el cierre de una textil muy importante. O hace un año con el cierre de FATE. Son familias enteras que se quedan sin sustento y se quedan sin un sueño. Por eso hay que acompañar. Nosotros desde Tigre estamos tratando de acompañar en la medida de lo posible, con que no pierdan habilidades, capacidades. Entonces ya hicimos 4.600 cursos, de algunos oficios tradicionales y otros nuevos oficios que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las redes, con este nuevo mundo que se nos viene, pero también para aquellos que por ahí no pueden acostumbrarse, los oficios tradicionales. Abrimos la Universidad del Delta, que el gobierno nacional quiso voltear, quiso hacer desaparecer, y hoy ya tuvimos 4.000 alumnos que van todos los días y muchos que son gente grande o jóvenes más grandes que no podían estudiar en otra época porque no hay forma de llegar hasta la Capital y que hoy nos agradecen por tener la universidad cerca. Me parece que en el mientras tanto hay muchas cosas por hacer y que hay que ocuparse de hacer esas cuestiones. Ojalá que Sergio tenga ganas de salir, porque yo creo que es el que tiene una alta capacidad no solo de diálogo sino de negociación para construir acuerdos y porque tiene una experiencia enorme en gestión del Estado, que está preparado no solo política sino técnicamente para buscar estas soluciones. Pero bueno, hoy la mayor...

Se lo preguntamos a él.

Claro, pero me parece que hay que pedirle más definiciones a él que a mí.

Eso haremos. Una reflexión final más lúdica. ¿Cómo se vive en el contexto familiar el estreno de una serie de Netflix sobre tu suegra?

No sería mi suegra, sería mi madrastra.

Tenés razón, tu madrastra.

Mi madre. Pero bien, bien, porque ella está contenta, está muy entusiasmada, Moria. Yo creo que ella está contenta con cómo quedó el resultado de la serie. Así que creo que va a ser un éxito. Además, independientemente de la relación familiar que hoy nos atraviesa, Moria es una diva de la Argentina. Y además es una diva que nunca perdió contacto con el pueblo. Que ama a su país, que quiere a su país, que sufre lo que estamos sufriendo como pueblo. Así que yo lo único que espero es que le vaya magnífico. Además es una gran laburante, una gran laburante. Mientras hacían la serie de Netflix, ella estuvo muy involucrada. No es que dijo, bueno, que la hagan y yo después miro. Miró el guion, el vestuario, habló con las actrices. O sea, trabajó a la par de la producción. Mientras tanto, hacía su obra de teatro, su programa La Mañana, que además gana la franja en rating. Y además hizo una película con Adrián Suar y Natalia Oreiro, que parece que también va a ser un boom por lo poco que vi en las noticias. Así que nosotros, contentos. No atravesados por su trabajo, porque ella ya es una gran laburante desde chiquita y una persona determinada. Pero sí estoy esperando al 14 para verla. Espero que la suban toda entera, porque, ¿viste? Que a veces las van subiendo de a capítulos. Espero que la suban toda entera, así puedo maratonear el 14 y conocer un poco más de la historia de la mujer de mi papá.

Malena, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, nos mantenemos en contacto como siempre. Fue un gusto hablar contigo.

Igualmente, un gusto y un abrazo para el equipo y para los que nos están escuchando.

Muchísimas gracias.

LMM