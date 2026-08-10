Con Massa de vuelta en escena y en plena interna entre Kicillof y Cristina, el PJ bonaerense suma a Santiago Cúneo y a Larry de Clay

El tablero del peronismo está al rojo vivo y la provincia de Buenos Aires volvió a convertirse en el ring principal. Mientras Sergio Massa asoma la cabeza para reaparecer en la escena pública y Cristina Kirchner hace pesar su influencia histórica, Axel Kicillof acelera el armado propio para consolidarse como el líder indiscutido de la oposición. En esa carrera por sumar músculo, el PJ bonaerense sorprendió este lunes con una jugada ruidosa: le abrió las puertas al ex candidato Santiago Cúneo y al comediante Larry de Clay para que se afilien al partido.

La movida tuvo como anfitriones al ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, y al secretario general del partido, Mariano Cascallares. Lejos de ser un trámite, la foto sirvió para mandar un mensaje hacia adentro. Larroque justificó la jugada en sus redes y en el micrófono, asegurando que necesitan un partido "abierto" y con dinámica para reconstruir la esperanza, lo que funcionó como un “palo” sutil para ciertos sectores.

El posteo del "Cuervo" Larroque en X

Fiel a su estilo, Cúneo no fue a firmar callado. Apenas oficializó su ingreso, agarró el micrófono y se expresó con un discurso incendiario. Primero, bancó Kicillof, a quien le atribuyó estar haciendo "un milagro" para resistir el "saqueo y bombardeo criminal" del gobierno de Javier Milei. Pero enseguida redobló la apuesta y le tiró por la cabeza una propuesta extrema al gobernador: le pidió que corte las transferencias de coparticipación a la Casa Rosada. "Quedémonos con el dinero de los bonaerenses", disparó contra la gestión libertaria, a la que tildó de "genocida".

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Con las luces puestas sobre él, Cúneo aprovechó para blanquear sus ambiciones electorales y avisó que no llegó al PJ para ser un espectador. Aunque bromeó con que la nueva estructura lo obligó a bajar un escalón, no dudó en lanzar su precandidatura a gobernador para 2027. "Me jodieron, voy a tener que discutir con todos. Pero en este escenario, bienvenido", soltó con ironía.

Su llegada vino acompañada de un pase de factura por el pasado reciente. El ahora dirigente recordó que en las legislativas de 2025 decidió jugar por afuera con su propio espacio (Nuevos Aires) y cosechó más de 117 mil votos, un número que, según su visión, le costó una derrota al peronismo por apenas 20 mil boletas.

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Listas y mensajes para la interna

Cúneo no anduvo con vueltas para explicar esa derrota y le pegó de lleno a la interna del peronismo. Cuestionó las "listas amañadas, a dedo, en cuartos oscuros donde aparecen candidatos que nadie eligió". Además, avisó que la unidad no sirve si se arma detrás de "liderazgos mesiánicos o delirantes", porque pueden hacer ganar una elección, pero “después hacen agua a la hora de gestionar”.

"Juntos, pero no revueltos", le dijo a Kicillof, marcando la cancha para lo que viene. Cúneo reclamó internas de verdad, sin lapiceras a puertas cerradas, y recordó la vieja regla de oro: "que el que gana gobierne y el que pierde acompañe".

Toda esta foto deja a la vista cómo está la temperatura en la oposición. Con Massa calentando motores para volver al ring y el kirchnerismo calculando los tiempos, sumar a un perfil como Cúneo es todo un mensaje desde La Plata: el que quiera pelear el poder en la Provincia va a tener que embarrarse y abrir la jugada.

TC/MSS