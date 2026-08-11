Cada día que pasa se suman pruebas de que el empecinamiento del Gobierno para imponer la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, además de generarle un grado importante de rechazo social, le complicó el frente con los legisladores de las provincias que, aún con matices, le venían resultando funcionales por su actitud dialoguista, de la mano de sus gobernadores.

Es el caso de la salteña Flavia Royón, referenciada en el mandatario de su provincia, Gustavo Sáenz, que en la sesión del Senado votó en contra de la ley, con un pedido de que vuelva a comisión. "Era una ley que necesitaba más trabajo, que aún contenía muchos errores", dijo este martes la senadora de "Primero los salteños" a Clarín en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo.

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"Me hubiera gustado que hubiera tenido más debate dentro del Senado y de cara a la sociedad", dijo Royón, consciente del impacto negativo que tiene la iniciativa, y sobre todo el retirado capítulo de la Ley de Tierras. Aunque obtuvo media sanción en el Senado, el camino hacia la aprobación en Diputados parece sinuoso.

Exhibiendo su perfil, en una entrevista con el diario salteño El Tribuno, la legisladora dijo que junto al gobernador Sáenz "no nos oponemos por oponernos" a las iniciativas del Gobierno y tomó (larga) distancia del kirchnerismo al apuntarlo porque "siempre hace lo mismo, no da quórum y todo lo que venga del Ejecutivo dice que no".

"Nos pasamos diciendo que los recursos naturales son de las provincias. La tierra justamente es el principal recurso natural. Entonces, desde mi punto de vista, mi posición era dejar bajo vigilancia nacional las zonas de frontera, los temas de seguridad y los temas estratégicos y, en lo que respecta a inversiones, darle intervención a las provincias. Pero atrás de esto también hubo una falta de información y de debate", concluyó Royón.

Sin embargo, en la entrevista con Clarín, la ingeniera que fue secretaria de Energía en la gestión de Alberto Fernández, criticó la actitud del gobierno de Javier Milei con la oposición política.

"Si al otro lo veo como el enemigo a voltear es difícil tener una agenda", cuestionó.

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dolor de cabeza para el Gobierno

El Gobierno Nacional entró en una semana de replanteos ante las dificultades con las que se topó para convertir su agenda de reformas en avances legislativos concretos. El presidente Javier Milei quedó expuesto a la necesidad de construir mayorías parlamentarias más solidas y administrar de mejor manera el costo político de las reformas impulsadas por el ministro desregulador Federico Sturzenegger. Con ese panorama, este martes la mesa política que encabeza Karina Milei buscará redefinir prioridades, mejorar la negociación con aliados y evitar nuevos conflictos que compliquen el resto de la agenda oficial.

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La alarma sonó en los últimos días, con dos episodios que obligaron al oficialismo a retroceder: la derogación del decreto sobre el practicaje en los puertos argentinos, luego de una medida de fuerza, y la caída de buena parte de los capítulos de la ley de Propiedad Privada.

El análisis en la mesa política del Gobierno es que primará la necesidad de elegir prioridades y temas con mayor sustento en la realidad cotidiana y lejos de las revindicaciones de la llamada "batalla cultural", para lograr negociar mejor antes de llegar al recinto y evitar que el impulso desregulador, que tiene como mentor a Sturzenegger, termine de generar más conflictos.

LT/ff