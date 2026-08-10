El blooper del ministro y el Presidente: Sturzenegger y Milei celebran la integración con Brasil usando camiones de la Ruta 66

El afán por anunciar cada nueva medida de desregulación en las redes sociales volvió a jugarle una mala pasada al Gobierno. Esta vez, el protagonista fue el propio Federico Sturzenegger, que acompañó un anuncio sobre el transporte pesado entre Argentina y Brasil con una foto que poco tiene que ver con las rutas de la región.

Este lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró en X la publicación del Decreto 689/2026, que modifica los pesos y medidas para el transporte pesado con el objetivo de armonizar la normativa argentina con la brasileña. El presidente Javier Milei hizo lo propio y replicó el mensaje desde su cuenta oficial.

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El detalle que llamó la atención apareció en la imagen elegida para ilustrar el anuncio. Allí se ve un imponente Peterbilt 389, el clásico camión "trompudo" norteamericano, tirando de un cisne doble y acompañado por un Freightliner.



Día 971: Sturzenegger, un Quijote desregulador

El problema es que esa escena parece sacada de una autopista de Estados Unidos o Canadá y no de una ruta del Mercosur. Son vehículos y configuraciones habituales de las rutas norteamericanas, pero ajenos al parque de camiones que circula por la Argentina y Brasil.

La elección de la foto no pasó inadvertida. En X aparecieron rápidamente las bromas y las críticas de usuarios y especialistas del sector logístico, que remarcaron la particular contradicción: mientras el Gobierno hablaba de armonizar las normas de transporte con Brasil, la imagen elegida mostraba una postal mucho más cercana a Ohio que a las rutas brasileñas.

El blooper, sin embargo, no modifica el contenido del decreto. La norma actualiza el Anexo R del Decreto 779/95 y permite aumentar el límite de tonelaje por unidad. También incorpora modificaciones vinculadas con nuevas tecnologías de propulsión, como el gas y la electricidad.

La medida, en definitiva, apunta a modernizar la regulación del transporte pesado y facilitar una mayor integración normativa con Brasil. La comunicación oficial, en cambio, arrancó con un pequeño problema de geografía: para ilustrar las rutas del Mercosur terminó viajando unos cuantos miles de kilómetros hacia el norte.

LT