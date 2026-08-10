Guillermo Arias, tras quedar primero para juez electoral: “No me lo han regalado”

Guillermo Arias quedó primero en el orden de mérito del concurso del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de juez electoral de Córdoba, en reemplazo de Marta Vidal. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una designación formal, ya que resta la decisión del gobernador y el posterior acuerdo de la Legislatura.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Arias defendió su trayectoria dentro del Poder Legislativo y rechazó las críticas vinculadas con su cercanía con dirigentes del oficialismo. “No me parecen justas las críticas, pero no las tomo mal tampoco. Yo sé que son parte del juego de la política, en el que no me voy a prender”, afirmó.

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El actual secretario legislativo también destacó su formación en derecho parlamentario y electoral, y consideró que su eventual llegada a la Justicia Electoral representa un desafío por la trayectoria de su antecesora. “Marta Vidal hace mucho, ya ha dejado una huella, ya ha dejado la vara alta, y bueno, sí, es un desafío, un desafío que estoy dispuesto a asumir y que quiero asumir”, sostuvo.

Consultado sobre cómo garantizará su imparcialidad después de tantos años de trabajo en la Legislatura, Arias aseguró que será su propia actuación la que permita demostrarlo. “Como no estuvo dañado nunca de un favoritismo hacia ningún grupo, aun cuando pueda tener alguna cercanía ideológica, no ejercí el favoritismo hacia ningún grupo como secretario legislativo, y mucho menos lo voy a hacer como juez electoral”, señaló.

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Además, rechazó que su eventual designación responda a un acuerdo político. “Si usted se refiere a algún factor político que se lo tenga que deber, no”, afirmó, y agregó que su reconocimiento es para sus compañeros y amigos de la Secretaría Legislativa. Mientras continúa en sus funciones actuales, Arias espera que se complete el proceso institucional que podría llevarlo a ocupar el máximo cargo de la Justicia Electoral provincial.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Aca" de Juan Bernaus y Julieta Fantini