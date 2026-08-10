Por qué las multas no deberían convertirse en deudas millonarias

Una multa o una tasa municipal de bajo monto puede convertirse en una deuda mucho mayor cuando pasa al área de Procuración y comienzan a incorporarse gastos de gestión y honorarios profesionales. Frente a esta situación, el concejal de la UCR, Javier Fabre, presentó un proyecto de ordenanza para limitar los costos que se cargan a los vecinos que mantienen deudas con la Municipalidad de Córdoba.

Fabre explicó que "el problema no es nuevo y que se trata de un mecanismo que se mantiene desde hace años". En diálogo con Punto a Punto Radio, señaló que una deuda de $30.000 puede incrementarse de manera significativa cuando se incorporan los distintos conceptos vinculados al cobro.

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Para explicar el impacto del sistema, el concejal planteó un ejemplo tomando los valores máximos. Según detalló, "una deuda inicial de $30.000 puede sumar tres unidades de medida judicial —unos $150.000— por gestión extrajudicial y otros tres por apertura de carpeta, además de los $500.000 correspondientes al mínimo de honorarios de un juicio ejecutivo fiscal".

De esta manera, una deuda que comenzó en $30.000 puede llegar a $830.000 antes de una eventual ejecución de sentencia. Si además se suma ese procedimiento, Fabre estimó que la obligación podría alcanzar aproximadamente $1.030.000. "Es una locura, no entra en ningún sentido lógico", cuestionó el concejal.

El proyecto busca limitar los gastos

La iniciativa plantea modificar el modo en que se cobran los costos vinculados con las deudas municipales. Uno de los puntos centrales propone que la gestión extrajudicial no pueda superar el 10% del capital adeudado. El objetivo, según sostuvo, es "establecer un criterio proporcional entre el monto original de la deuda y los honorarios que se generan durante el proceso de cobro".

El proyecto también contempla que las deudas de menor monto no sean enviadas inmediatamente a un juicio ejecutivo. En ese sentido, Fabre planteó: "Aquellas deudas que tienen menos de CEIUS, tratar de hacer todo lo posible para que el vecino se pueda poner en orden su deuda con el municipio sin que se incorporen estos honorarios profesionales".

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Otro de los puntos plantea unificar las deudas de un mismo contribuyente en un solo procurador. De esa manera, si una persona mantiene obligaciones correspondientes a distintos períodos, tasas o multas, no se multiplicarían los honorarios mínimos por la intervención de diferentes profesionales.

La discusión en el Concejo Deliberante

El proyecto debe ser tratado primero en comisión antes de llegar al recinto. Fabre cuestionó que iniciativas vinculadas con problemas cotidianos de los vecinos permanezcan sin tratamiento mientras el Concejo Deliberante aborda otros proyectos.

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"Tenemos 10 beneplácitos de cuestiones bastante triviales y después los proyectos como estos, que modifican la realidad, la cotidianeidad del vecino, duermen y duermen y duermen y nunca pasan a comisión", sostuvo.

El concejal sostuvo que, pese a esas dificultades, algunos ediles oficialistas consideran razonable la propuesta. “Yo creo, por lo que he hablado con los distintos concejales del oficialismo, me dicen, che, es sentido común lo que estás planteando, no es un viaje a la luna, es algo razonable. Así que bueno, tengo expectativas de que progrese”, explicó.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Aca" de Juan Bernaus y Julieta Fantini