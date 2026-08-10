Mercado Libre quiere entregar las compras de Córdoba en el día: invertirá USD 91 millones

Mercado Libre anunció el desarrollo de su primer centro de almacenamiento en el interior del país, que se levantará en la localidad de Estación Juárez Celman, provincia de Córdoba. La obra demandará una inversión de 91 millones de dólares y contará con 60.000 metros cuadrados.

El proyecto será el quinto centro de almacenamiento de la compañía en Argentina y el segundo que anuncia en 2026, dentro del plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para este año en el país.

"Es un anuncio que me llena de orgullo y me da mucho entusiasmo hacia adelante", afirmó Adrián Ecker, vicepresidente de Commerce y Country Manager de Mercado Libre para Argentina y Uruguay, al presentar el proyecto.

Un nodo logístico para todo el interior

El centro tendrá capacidad para almacenar hasta 6 millones de productos. Funcionará como nodo central de abastecimiento para los depósitos de última milla de las regiones centro, NOA y NEA.

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Según explicó Ecker, el depósito permitirá acelerar los tiempos de entrega tanto en Córdoba como en el norte argentino. "Va a habilitar que en la ciudad de Córdoba y parte de la provincia podamos ofrecer entregas en el mismo día o al día siguiente. Además, va a funcionar como hub para el NOA, donde hoy muchas entregas demoran dos o tres días", señaló.

El ejecutivo agregó que actualmente la empresa registra "más de 700.000 compradores por mes en Córdoba", un volumen que justificó la elección de la provincia para esta inversión.

El desarrollador será Plaza Logística, que ya construyó cuatro centros logísticos para Mercado Libre en el país. La puesta en marcha está prevista para fines de 2027 y el proyecto generará 2.000 puestos de trabajo directos y cientos de indirectos.

MELI en Córdoba

"Este primer centro de almacenamiento en Córdoba marca un paso decisivo en nuestra estrategia de federalizar la logística y reafirma nuestro compromiso de inversión de largo plazo con Argentina. Con este proyecto vamos a acercar nuestra red logística a miles de PyMEs del centro, NOA y NEA para que puedan crecer, llegar más rápido a sus clientes y competir en igualdad de condiciones en todo el país. Valoramos que el Municipio de Estación Juárez Celman impulse condiciones que favorecen la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo formal", afirmó.

¿Por qué Mercado Libre eligió Estación Juárez Celman?

La elección de Estación Juárez Celman respondió a una combinación de factores logísticos y económicos. Según explicó Ecker, la ubicación permite abastecer tanto a Córdoba como al norte del país. "Tiene cercanía con la ciudad de Córdoba, buena conectividad y además una excelente salida hacia la distribución del norte del país. Logísticamente funcionaba muy bien", afirmó."Hemos trabajado con el municipio para que las condiciones fiscales sean buenas para la instalación del centro", sostuvo.

De esa forma, el Concejo Deliberante aprobó una reducción de tasas para favorecer la radicación de la inversión, aunque evitó precisar el porcentaje. "Hubo una reducción en las tasas municipales como parte del plan de inversión para poder fomentar este proyecto", señaló.

Ecker agregó que este tipo de incentivos también fueron clave en otras inversiones recientes de la empresa. "En los últimos 18 meses abrimos tres centros de almacenamiento y en dos de esos casos los municipios también se mostraron abiertos a acordar condiciones fiscales favorables. Eso ayuda muchísimo al desarrollo de este tipo de inversiones", afirmó.

Respaldo del gobierno provincial y municipal

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la magnitud de la inversión. "Que una empresa líder como Mercado Libre elija Córdoba para realizar una inversión de esta magnitud es una muestra de confianza en nuestra provincia y en su potencial productivo. Son 91 millones de dólares de inversión y 2.000 nuevos puestos de trabajo que significan más desarrollo y oportunidades para los cordobeses. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo, porque ese es el camino para que Córdoba siga creciendo", señaló.

En la misma línea, la vicegobernadora Myrian Prunotto sostuvo que la instalación confirma que la provincia cuenta con la infraestructura y el talento para liderar el desarrollo productivo federal, y remarcó que la obra consolidará a Estación Juárez Celman como un nodo logístico estratégico para el centro, el NOA y el NEA.

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El Jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, vinculó el anuncio con las obras de infraestructura vial, gas y energía eléctrica impulsadas por la gestión provincial. Por su parte, el intendente interino de Estación Juárez Celman, Matías Haro, calificó la llegada de la empresa como "un hito para nuestra ciudad" y aseguró que el municipio acompañará el desarrollo "con responsabilidad, previsibilidad y vocación de futuro".

Presencia previa de Mercado Libre en la provincia

Córdoba ya es una plaza estratégica para la compañía. Mercado Libre tiene una oficina en Villa Allende con 1.300 empleados, que se inaugurará en febrero de 2027, y cinco centros logísticos de última milla en la provincia, con capacidad de procesar 75.000 paquetes diarios.

Además, más de 18.000 PyMEs y emprendedores cordobeses utilizan la plataforma para vender en todo el país. Con el nuevo centro de almacenamiento, la provincia se convierte en el primer nodo logístico federal de gran escala de la compañía en Argentina.

Para Mercado Libre, la plataforma es central en la actividad de las PyMEs: el 67% la utiliza como su principal canal de ventas y, para el 20%, representa el 50% o más de su facturación.

Contar con un centro de almacenamiento en el centro del país reduce los costos logísticos de los vendedores del centro, NOA y NEA, acorta los tiempos de entrega a sus compradores y les permite competir en condiciones similares a las de la región metropolitana.

La compañía enmarca la obra dentro de su apuesta por el desarrollo productivo federal, en un año en el que ya destinó 3.400 millones de dólares a inversiones en el país. El centro de Estación Juárez Celman comenzará a operar a fines de 2027.

Cómo trabajar en Mercado Libre

La construcción del centro comenzará en los próximos meses, aunque la contratación del personal operativo todavía no está abierta. Ecker aclaró que primero avanzará la obra, que estará a cargo del desarrollador Plaza Logística, y recién cerca de la inauguración comenzará el proceso de incorporación de los 2.000 empleados directos.

Según explicaron, entre el 80% y el 90% de quienes comenzaron en los centros logísticos de la empresa tuvieron allí su primer trabajo.

"Las condiciones de un empleado de Mercado Libre en logística son de las mejores que se pueden encontrar en el país", afirmó, y señaló que la baja rotación del personal refleja ese escenario.