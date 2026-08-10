Visita de León XIV a Córdoba: esperan una convocatoria de al menos 700 mil personas

La visita del papa León XIV a Córdoba ya comenzó a generar los primeros preparativos para el operativo de seguridad que acompañará la jornada prevista para noviembre. Desde el Gobierno provincial estiman una convocatoria multitudinaria de distintos puntos del país y de países limítrofes.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, estimó que la convocatoria tendrá un piso de 700 mil personas y recordó el antecedente de la visita de Juan Pablo II en 1987. “Cuando vino Juan Pablo II, hace cuarenta años, se juntaron unas 500 mil personas y había recorrido más provincias. En este caso solamente hace Buenos Aires y Córdoba, con lo cual Córdoba seguramente concentrará toda la atención del centro y el norte del país, y también de países limítrofes”, explicó.

Cardenal Ángel Rossi: "La justicia social viene siendo despreciada y burlada"

Quinteros señaló que todavía no están definidos los lugares donde se desarrollarán las actividades del Sumo Pontífice ni el esquema definitivo de seguridad. Según explicó, “recién a fin de agosto, principios de septiembre, va a venir la Guardia Papal Vaticana, la Gendarmería Vaticana, con Cancillería, y ahí sí vamos a tener una claridad de cuáles van a ser los lugares que visite León. Mientras tanto, son todas conjeturas y especulaciones”, afirmó.

El ministro también fue consultado sobre la posibilidad de establecer un feriado o asueto durante la jornada de la visita. Quinteros consideró que la decisión no estaría vinculada únicamente con cuestiones de seguridad, sino también "por una cuestión de infraestructura, va a estar todo el mundo en la calle, imagino que todos lo querrán ver”, sostuvo, y señaló que será el gobernador Martín Llaryora quien determine si se toma alguna medida al respecto.

Entrevista realizada en el programa "Es Por Aca" de Juan Bernaus y Julieta Fantini