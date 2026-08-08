Karina Milei vuelve al centro de la escena: reúne a los legisladores bonaerenses y acelera el armado para 2027

Después de varios días de bajo perfil, Karina Milei vuelve a tomar protagonismo en la escena política. La secretaria general de la Presidencia concentra esta semana varias decisiones vinculadas con el futuro de La Libertad Avanza y, especialmente, con el armado electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a 2027.

El primer movimiento será este lunes, cuando reciba en la Casa Rosada a los diputados y senadores bonaerenses del oficialismo. La convocatoria busca ordenar la estrategia legislativa, reforzar la coordinación entre los bloques y bajar una línea común para el segundo semestre.

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La reunión se realizará en dos tandas: a las 15 será el turno de los senadores y a las 17, el de los diputados. Los legisladores llevarán informes sobre el trabajo realizado durante los primeros meses del año y una hoja de ruta para la segunda mitad de 2026.

Karina Milei vuelve a poner el foco en la Provincia

El encuentro no es solamente legislativo. La Provincia de Buenos Aires se convirtió en una de las prioridades de Karina Milei, que busca consolidar la estructura de La Libertad Avanza en el distrito y llegar a 2027 con un armado competitivo.

La estrategia está coordinada junto a Sebastián Pareja, el principal armador de LLA en territorio bonaerense. El dirigente mantiene conversaciones con sectores del PRO, del radicalismo y espacios vecinalistas para avanzar hacia una alianza que permita ampliar el despliegue territorial del oficialismo.

La lógica es competir en la mayor cantidad posible de municipios y evitar que La Libertad Avanza tenga que presentarse sola en todos los distritos. Para eso, en el espacio libertario analizan definir las candidaturas a partir de encuestas y del nivel de conocimiento de cada dirigente.

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza para la gobernación es Diego Santilli. El jefe de Gabinete es uno de los dirigentes que mejor mide dentro del espacio y Javier Milei ya le transmitió en distintas oportunidades que lo imagina como candidato para 2027.

Una nueva sede para el armado bonaerense

A la reorganización de los bloques legislativos se suma otro movimiento: La Libertad Avanza prepara la apertura de una sede partidaria para la provincia de Buenos Aires.

El edificio está ubicado sobre la avenida Caseros al 500, en San Telmo, y tiene tres pisos. Aunque se encuentra en territorio porteño, fue elegido como centro de operaciones bonaerense por cuestiones logísticas y también por su cercanía con Parque Lezama, un lugar asociado a los primeros actos políticos de Javier Milei.

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La inauguración está prevista para agosto, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. El espacio será utilizado para reuniones, actividades partidarias y coordinación territorial.

De esta manera, Karina busca darle una estructura más estable al partido en la Provincia, donde LLA todavía trabaja para transformar el resultado electoral nacional en una organización territorial capaz de competir por la gobernación y los municipios.

El nuevo filtro político que impulsa Karina

El reordenamiento no se limita al partido. Karina también busca modificar la forma en que las iniciativas del Gobierno llegan al Presidente.

La nueva directiva establece que, con la excepción de Luis Caputo, los proyectos impulsados por los ministros deberán pasar por el despacho de Diego Santilli antes y después de ser discutidos con Javier Milei. El objetivo es sumar un filtro político y evitar que iniciativas elaboradas por las distintas áreas terminen generando conflictos innecesarios en el Congreso.

La decisión tomó fuerza después del revés que sufrió el Gobierno con el proyecto de extranjerización de tierras impulsado por Federico Sturzenegger. El capítulo generó resistencia en el Senado y obligó al oficialismo a modificar la iniciativa para intentar preservar el resto del proyecto.

En el entorno de Karina cuestionan que algunos funcionarios actúen por fuera de la coordinación política y lleguen directamente al Presidente con propuestas que después deben ser defendidas ante los legisladores.

El nuevo esquema apunta así a fortalecer el rol de Santilli como articulador político y a consolidar una mesa de conducción que incluya a Karina, al jefe de Gabinete y a los principales dirigentes del armado libertario.

De Colombia a la Provincia, el regreso de Karina

La agenda política de Karina se reactivó después de su viaje a Colombia. La secretaria general acompañó a Javier Milei y al canciller Pablo Quirno a Cali para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente colombiano.

La presencia de Milei buscó mostrar el acercamiento entre ambos gobiernos y reforzar su posicionamiento dentro de la derecha regional. Durante la ceremonia, además, Javier y Karina Milei coincidieron con el rey de España, que también viajó a Colombia para participar de la investidura.

Ahora, su regreso tiene un escenario definido: la provincia de Buenos Aires y las elecciones de 2027. La cumbre con los legisladores, la nueva sede partidaria, las conversaciones con el PRO y el mayor control sobre las iniciativas del Gobierno forman parte de una misma estrategia: llegar al próximo ciclo electoral con un oficialismo más ordenado y una estructura capaz de disputar el principal bastión del peronismo.

LB/AF