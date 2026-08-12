Flavia Royón: “Sergio Massa no tuvo nada que ver con mi voto en la Ley de Tierras”

En dialogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la senadora Nacional por Salta y exsecretaria de Energía, Flavia Royón, analizó la votación en el Senado que significó un revés para el Gobierno de Javier Milei y explicó las razones de su rechazo al proyecto. La dirigente sostuvo que existen aspectos de la iniciativa que podrían trabajarse, pero cuestionó tanto su contenido como la falta de consenso en torno a temas como la Ley de Tiierras y el Manejo del Fuego.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Royon también se refirió al vínculo entre los gobernadores y el Gobierno nacional y rechazó interpretar la votación como una ruptura política. “Una cosa es la relación con la provincia y otra cosa es el trabajo como legislador”, afirmó, al defender una postura basada en el análisis de cada proyecto. Además, negó haber recibido llamados de Sergio Massa para impulsar el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y explicó que su decisión fue consensuada con el gobernador de Salta.

Flavia Royón es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Salta y dirigente política. Actualmente se desempeña como senadora de la Nación por la provincia de Salta. Fue secretaria de Energía entre 2022 y 2023, cargo que asumió durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Mantuvo el puesto durante el inicio de la presidencia de Javier Milei, pero presentó su renuncia en febrero de 2024, tras las tensiones políticas entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Previamente, se desempeñó como secretaria de Minería y Energía del Gobierno de la provincia de Salta y ocupó distintos roles gerenciales en el sector privado.

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Flavia, muy buenos días. Jorge Fontevecchia la saluda. Escuché con atención sus declaraciones posteriores sobre la votación en el Senado de la semana pasada, relativizando que había partes en las cuales usted estaría de acuerdo e incluso varios de los gobernadores cuyos senadores votaron en contra estarían de acuerdo en parte con lo que propuso el Gobierno, que finalmente no se llegó a poder votar. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia qué cosas sí, qué cosas no y cómo imagina en el futuro que se va a volver este tema.

¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, yo voté toda la ley en contra. ¿Y qué es lo que considero? Que hay puntos que se podrían trabajar, pero no de esta manera. La propuesta del Gobierno claramente no cumplía las expectativas y tampoco las posteriores negociaciones. Y por eso es la votación de toda la ley en contra. Ahora, me consultaron puntualmente por el tema de Ley de Tierras y de Manejo del Fuego. Ley de tierras: hoy Argentina es el único país que tiene un nivel a nivel departamento, a nivel provincia, a nivel país, además de un límite de mil hectáreas en zona núcleo y nacionalidad. Esto, en algunas provincias que ya están cerca del límite provincial, ¿qué es lo que pasa? Hay inversiones que son puntuales, hay inversiones productivas, viñedos, hotelería, forestal, caña de azúcar, que uno podría atender, que ya no se pueden extender y son capitales extranjeros. Necesitamos inversión extranjera para crecer. Ahora, ¿qué es lo que se pide? No es lo mismo cualquier inversión. La tierra es un recurso que pertenece a las provincias y que las provincias tienen que tener la facultad de hacer su ordenamiento territorial. Entonces, lo que se pide es que las provincias puedan tener una injerencia. Creemos que tiene que haber control para que en un futuro —hoy no sucedió, pero cuando se piensa en esa ley, ¿en qué se pensó?—, en caso de una crisis alimentaria, la tierra, que es un recurso natural, pueda uno tener algún control sobre la concentración y sobre la producción de alimentos. Entonces, sí a la vigilancia, sí a tener un límite, sí a un control por parte de la provincia; no a la eliminación total de límites, dejar a nivel nacional lo que son los temas de injerencia nacional: soberanía, cuestión de fronteras, cuestión de activos estratégicos. Esa opción, pero no fue la posición que planteó el Gobierno y por eso la ley se votó en contra.

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En manejo del fuego, la ley quitaba toda protección. Mantenía la protección sobre bosques nativos, pero quitaba toda la protección sobre bosques implantados, pastizales y humedales. Hoy la ley dice que un incendio, intencional o no, durante 60 años no se puede cambiar el uso del suelo. Sesenta años es una vida y debería ser proporcional al ecosistema afectado. No es lo mismo un pastizal que un árbol centenario. Entonces, un criterio de reparación y, además, lo que pedí es que exista la figura de ecocidio. ¿Qué es la figura de ecocidio? Un delito contra el medio ambiente que puede estar tipificado en el Código Penal como delito. Acabamos de ver, por ejemplo, que iba a ser un daño prácticamente irreparable. Iba a tardar cientos de años en reponer una planicie en la provincia de San Juan, que alguien con una camioneta le hizo huellas. Bueno, eso hoy se soluciona con una multa, una contravención, y eso tendría que estar tipificado como un delito penal. Lo mismo, grandes incendios provocados. Eso es lo que la visión que sostenía desde el Senado. No era la misma visión del Gobierno y por eso el voto en contra, y lo mismo en el resto de los capítulos. En barrios populares, por ejemplo, no había ningún punto de acuerdo, así que también se retiró al principio. Bueno, lo mismo de tierra. Se terminó retirando. Manejó el fuego y yo había pedido que el proyecto vuelva a comisión para seguir debatiéndolo.

Flavia, más allá de la cuestión puntual de esta ley y las cuestiones técnicas, que son las que normalmente usted aborda con su especialidad, todos los analistas políticos interpretaron que, más allá de las cuestiones puntuales de la ley, lo que había es un proceso de toma de distancia de una serie de gobernadores que habían acompañado más cercanamente al Gobierno de las posiciones del Gobierno. En el caso de ustedes, la representación de Salta en particular, pero bueno, otro caso similar era el de Tucumán, parte de Misiones. Me gustaría una visión política suya ahora respecto de qué significó esta derrota del Gobierno en el Senado, si trasciende a la ley en particular, y lo que está marcando es que las provincias empiezan a exigirle al Gobierno nacional un grado de consenso en lo que se va a hacer distinto al que venía llevando en el pasado.

Mire, los gobernadores y, en el caso particular de Salta, nosotros tenemos voluntad de trabajo porque estamos convencidos de lo que necesita la sociedad. No es el no por el no mismo, que hoy es la posición del kirchnerismo, que no importa qué proyecto acerque: todo o no se da quórum o se vota negativo. Mi voluntad es la de trabajo, la de análisis, del debate y, de hecho, en las leyes anteriores se tomaron muchas modificaciones. Esto, desde mi punto de vista, una cosa es el rol del legislador, que tiene que trabajar sobre los proyectos de ley, y el otro tema es el acuerdo político.

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El acuerdo político, en mi caso, no significa levantar la mano y aprobar todo lo que quiere el Gobierno. Significa el compromiso de leerlo y estudiarlo y acercar las modificaciones que crea necesarias, y que votar en negativo una ley no debería tener trascendencia en el sentido del manejo de recursos o de las necesidades de la provincia. Una cosa es la relación con la provincia y otra cosa es el trabajo como legislador. Mi responsabilidad es estudiar proyecto por proyecto. Algunas cosas se pueden acompañar y otras no, así como también he votado en contra en proyectos anteriores o en capítulos anteriores. No lo leería como una ruptura política de acá en adelante, sino que se estudia cada proyecto con responsabilidad.

Clarísimo. Decía que el fin de semana también todos los analistas interpretaron, más que interpretaron, informaron de que Sergio Massa había hecho una serie de llamados a gobernadores, a legisladores, a fines cercanos, recomendando la votación en contra del proyecto del Ejecutivo. Usted fue funcionaria de Sergio Massa, el gobernador de Salta fue candidato a vicepresidente de la fórmula presidencial que encabezó Sergio Massa en 2015. ¿Recibieron llamados de Sergio Massa?

No. La decisión la conversé, por supuesto, con el gobernador, porque estaban en juego intereses de la provincia y fue una decisión tomada entre el gobernador y yo. No tuvo nada que ver Sergio Massa, y, de hecho, fue tomada con anterioridad, el día del debate.

Flavia, muchísimas gracias y gracias por estar siempre disponible. Muy gentil.

No, de nada, Jorge. Siempre un gusto y feliz día, hoy que es el Día del Trabajador de la Televisión, para usted y todo su equipo.

Muchísimas gracias.



LMM