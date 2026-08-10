Karina Milei busca ordenar la agenda del Gobierno ante los límites del modelo desregulador de Sturzenegger

El Gobierno Nacional entra en una semana de replanteos ante las dificultades que encontró para convertir su agenda de reformas en avances legislativos concretos, donde dejó al presidente Javier Milei expuesto a la necesidad de construir mayorías parlamentarias más solidas y administrar de mejor manera el costo político de las reformas impulsadas por el ministro desregulador Federico Sturzenegger. Con ese escenario, la mesa política que encabeza Karina Milei buscará redefinir prioridades, mejorar la negociación con aliados y evitar nuevos conflictos que compliquen el resto del programa oficial.

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La advertencia quedó expuesta en los últimos días, dos episodios obligaron al oficialismo a retroceder: la derogación del decreto sobre el practicaje en los puertos argentinos luego de una medida de fuerza, y la caída de buena parte de los capítulos de la ley de Propiedad Privada. El problema de fondo excede a esos dos proyectos en particular.

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El análisis en la mesa política del Gobierno, que volverá a reunirse este martes, primará la necesidad de elegir prioridades y temas con mayor sustento en la realidad cotidiana y lejos de las revindicaciones de la llamada "batalla cultural", para lograr negociar mejor antes de llegar al recinto y evitar que el impulso desregulador, que tiene como mentor a Sturzenegger, termine de generar más conflictos y dolores de cabeza que compliquen el resto de la agenda del Gobierno de cara al inicio del periodo electoral. Sobre ese punto específico, la reunión tendrá el carácter de una "auditoría" política.

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Una prueba o un nuevo ejemplo, es lo que sucedió este lunes con el rechazo por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al anteproyecto del ministro que busca eliminar la obligatoriedad en los aportes de la cadena productiva al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), para que esas contribuciones pasen a ser voluntarias.

En la misma línea que las demás entidades de la Mesa de Enlace y la mayoría de las cámaras frigoríficas, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto, defendió “el rol estratégico” del Ipcva y marcó, en la línea opuesta al secretario desregulador, que es necesario “profundizar y mejorar las herramientas que han demostrado resultados para toda la cadena”.

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En medio de este panorama sinuoso, la mesa chica que encabeza Karina Milei buscará entonces definir qué proyectos tienen posibilidades reales de avanzar y en cuáles les conviene no malgastar energías al menos por el momento. El objetivo será, según admiten en el círculo íntimo de La Libertad Avanza, recuperar margen de maniobra en el Congreso y recomponer la sintonía con los gobernadores y los bloques aliados, que sufrió una erosión que el Gobierno no puede permitirse.

La reforma electoral será uno de los principales puntos de discusión. El oficialismo admite puertas adentro que no tiene asegurados los votos para suspender las PASO y, ante las resistencias de sus aliados, comenzó a evaluar incluso la posibilidad de mantenerlas vigentes. Se trata de un giro importante porque la iniciativa que en un principio aparecía como una de las reformas prioritarias del Gobierno ahora quedó condicionada por el mismo problema que atraviesa al resto de la agenda: la dificultad para construir consensos parlamentarios.

Una fuente cercana a la mesa política consignada por la agencia Noticias Argentinas, sostuvo: "Haremos un análisis y evaluación de lo que pasó en el Senado y cómo encarar los proyectos para adelante. También, depurar lo que viene de Desregulación".

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Según la misma fuente, la administración libertaria tratará de evitar por ahora el tratamiento de proyectos que generan debates, tomando en cuenta la experiencia pasada que llevó a personalidades de enorme popularidad como Tini Stoessel, Emilia Mernes y Lali Espósito a expresarse en contra. "Para llegar a Retiro y no quedarnos en la primera estación, la mesa política es la que tiene que darle racionalidad pragmática", definió el vocero citado por la agencia.

Queda claro que en el oficialismo tomaron nota de que la acumulación de conflictos generada por el paquete desregulador impulsado por Federico Sturzenegger puede terminar teniendo un costo político mayor al previsto. El Gobierno debió retirar los artículos sobre Tierras y Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que si bien obtuvo media sanción en la madrugada del viernes, ahora enfrenta un destino incierto en Diputados.

La misma lógica había quedado expuesta en el conflicto con los prácticos del puerto. Una de las "modificaciones desreguladoras" derivó en un paro que llegó a frenar el paso de más de 140 buques de carga. La mesa política debió intervenir para buscar una salida que permitiera desactivar la protesta.

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Ahora, el desafío para el Gobierno consiste en cambiar la lógica de avance, con foco en los proyectos con mayor facilidad de consenso, como el caso del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones que busca complementar el esquema original aprobado por el Congreso en febrero pasado.

En resumen, el Gobierno no quiere repartir por nada del mundo los tropiezos de la última semana. La discusión ya no pasa únicamente por qué quiere reformar Milei, sino por cuánto de eso puede efectivamente transformarse en ley. Mientras tanto, es el propio presidente desde su cuenta de X quién muestra su apoyo al ministro desrregulador e intenta dar el mensaje de que todo lo que sucede está, de alguna forma desconocida, bajo control con su frase "TMAP", que en vocablo libertario significa "Todo Marcha Acorde al Plan".

Sobre la mesa de la mesa política seguramente, también, estarán los recientes movimientos de Cristina Kirchner, leídos con optimismo por el Gobierno. En la Casa Rosada consideran que la avanzada de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la Casa Rosada es jugada profundiza el desgaste dentro del peronismo con miras al 2027.

Más interna en la oposición, mejor para el oficialismo, es la conclusión.

LT/MSS