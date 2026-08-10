En los tradicionales almuerzos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, disertó ante empresarios en una exposición en donde destacó la baja de homicidios en el país y el combate al narcotráfico; pero además no ocultó la buena sintonía que mantiene con las autoridades en materia de seguridad de la provincia de Córdoba.

No fue el único guiño que tuvo con Quinteros a quien referenció en varias partes de su exposición, sino que también destacó que los números son objetivos, y la baja del delito en materia de homicidios es una realidad de Córdoba, y también de otras provincias; y dijo que Córdoba es un lugar ideal para recibir al Papa León XIV que se dará en noviembre.

En la mesa principal junto a Monteoliva estuvieron sentados Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio y anfitrión del evento, el economista Guido Sandleris, el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el Jefe de Bloque en dIputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

En su alocución la funcionaria nacional puso el foco en la relación que existe entre mejorar la seguridad en el país y el crecimiento económico. "El crimen organizado se lleva 3,4 puntos del PBI", aseguró.

Monteoliva presentó cifras también en materia de homicidios y aseguró que hay un cambio de paradigma. "En 2016 hubo 2.600 homicidios dolosos; en 2025 registramos 1.600. Tenemos mil homicidios menos en 10 años, producto de un gran esfuerzo", subrayó. Para la ministra, donde el sistema acusatorio se implementa, los resultados en seguridad se reflejan rápidamente. En contraste enumeró la magnitud del crecimiento de las cifras de homicidios y llamó a hacer foco en temas de salud mental.

"Que expliquen los violentos"

Uno de los tramos más enérgicos de su disertación fue la defensa del accionar policial durante las últimas manifestaciones. Tras las críticas por la presencia de efectivos de civil en las marchas, Monteoliva fue tajante: "Quisiera que expliquen los que van con la maza y el martillo. Que expliquen los que roban, los que destruyen, los que escupen. Tengo 200 efectivos fuera de actividad por lesiones. Que expliquen los violentos algún día".

En la misma línea, defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, advirtiendo sobre una tendencia regional alarmante: "La evidencia muestra que el reclutamiento de las organizaciones criminales es en un rango etario cada vez más bajo. En países como Ecuador y Perú ya ocurre con niños de entre 8 y 10 años. Tenemos que dar una respuesta".

Un millón de personas y un operativo de seguridad sin precedentes: la trastienda de la llegada de León XIV

El operativo por el Papa

La visita de Francisco a Argentina ocupó un lugar central. Monteoliva reveló que ya hubo trabajos de campo reservados para definir la logística. "Hace un mes y medio recibimos a la primera avanzada del Vaticano y vinimos a Córdoba", detalló.

La funcionaria destacó la infraestructura provincial para albergar a los feligreses que llegarán de todo el país. "Tenemos la certeza de que estará una jornada entera en la ciudad. Córdoba tiene las condiciones para garantizar la infraestructura y las condiciones de seguridad para un evento de estas características. Además habrá un dinamismo fuerte para la economía. Habrá argentinos de todas las provincias y seguramente tengamos una gran movilización. Hay colectivos que van a ferias que ya venden el viaje o el tour a Córdoba para esta época. Se han relevado lugares como Fadea, el Estadio Kempes, el Arzobispado por si su Santidad requiere un descanso, Fecor, y la Catedral. Vamos a armar tres comandos unificados porque Córdoba representará el nodo central de recepción", adelantó.

Monteoliva insistió en que el crimen organizado "distorsiona la actividad privada", por lo que la seguridad es un pilar de la economía. Enumeró tres frentes clave: el endurecimiento de la política fronteriza, el fortalecimiento de la seguridad productiva en Vaca Muerta y el control del corredor bioceánico.

La funcionaria dejó claro que la coordinación con el ministro Juan Pablo Quinteros es el modelo a seguir: "El trabajo se coordina todos los días. La comunicación es permanente".