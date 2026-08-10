La Municipalidad de Córdoba consiguió un préstamo internacional de USD 120 millones para reordenar su deuda

La Municipalidad de Córdoba firmó un contrato de préstamo internacional por 120 millones de dólares, estructurado por Deutsche Bank junto a un grupo de fondos e inversores institucionales de Estados Unidos. La operación cuenta con garantía de la Provincia de Córdoba y la participación del Banco de Córdoba como agente de la contragarantía.

Se trata de un nuevo hito para el financiamiento subnacional argentino, ya que permite que un municipio vuelva a acceder al mercado financiero internacional bajo una estructura diseñada para mejorar la administración de sus pasivos.

Los recursos serán destinados en su totalidad a una operación de manejo de pasivos. El cien por ciento del financiamiento se usará para cancelar obligaciones existentes, incluidos los títulos internacionales emitidos bajo ley de Nueva York y determinados pasivos del mercado local.

Una estrategia para ordenar los vencimientos

El bono internacional de la Municipalidad había sido emitido en 2016 y reestructurado en 2020, en el marco del proceso general de reestructuración de deuda que atravesaron la Nación, las provincias y otros emisores subnacionales del país.

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Desde marzo de 2024, cuando comenzaron las amortizaciones de ese instrumento, la Municipalidad afrontó sus compromisos mediante colocaciones sucesivas en el mercado local de capitales. Pero ese mercado concentra instrumentos de corto plazo, lo que fue acortando el horizonte de vencimientos.

Por eso, la Municipalidad buscó una fuente de financiamiento de mayor plazo. La operación anunciada reemplaza deuda de corto plazo por financiamiento internacional de mediano plazo, con el objetivo de extender el calendario de pagos.

Plazos, tasas y garantías

El préstamo tiene un plazo total de cuatro años, con 24 meses de gracia para el capital. Durante ese período, la Municipalidad pagará solo intereses. Finalizada esa etapa, el capital se amortizará en cinco cuotas semestrales iguales, con vencimientos que se extienden hasta mediados de 2030.

La tasa de interés será variable, fijada según la SOFR a seis meses más un margen fijo. Este esquema permite que el costo del financiamiento se ajuste a las condiciones de los mercados internacionales.

La operación cuenta con garantía irrevocable e incondicional de la Provincia de Córdoba, prevista por la legislación provincial para facilitar el acceso al financiamiento de municipios y comunas. Bancor actúa como agente de la contragarantía. Al tratarse de una obligación contingente, la garantía no integra el stock de deuda provincial mientras no exista un incumplimiento.

Mejora en la calificación crediticia

El acceso a este financiamiento se apoya en el proceso de fortalecimiento de las cuentas públicas que la Municipalidad lleva adelante desde 2019. Esa gestión fue valorada por la calificadora Moody's Internacional, que elevó la nota de la Ciudad de Córdoba de Caa1 a B3, equiparándola a la calificación soberana.

Entre los indicadores que respaldan esa mejora, el peso del stock de deuda sobre los ingresos corrientes del municipio pasó de 31% en 2019 a 21% en 2025.

La operación es neutral en términos de stock de deuda, ya que los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a cancelar el título de deuda internacional y a pagar vencimientos de capital de otros instrumentos en circulación en el mercado doméstico.

Con este préstamo, la Municipalidad de Córdoba extiende el perfil de vencimientos de su deuda y reduce los riesgos de refinanciación de corto plazo hasta 2030.