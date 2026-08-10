Se realizaron las entrevistas en concursos para nombrar jueces federales de Villa María y San Francisco

El Consejo de la Magistratura de la Nación realizó el jueves 6 de agosto las audiencias para entrevistar a los postulantes para dos juzgados federales de la provincia de Córdoba.

San Francisco, en el límite con Santa Fe

El Juzgado Federal de San Francisco -vacante por el fallecimiento de su titular, Pablo Montesi- está enclavado en el límite con Santa Fe. Una calle separa localidades de ambas provincias. Se caracteriza por expedientes sobre narcotráfico y delitos económicos.

El consejero Santiago Viola (secretario de Justicia de la Nación) presidió la audiencia.

En el concurso 517 para cubrir la vacante en esa ciudad quedaron en carrera 11 postulantes, entre los cuales funcionarios judiciales, un funcionario de la Provincia de Córdoba y abogados de matrícula. Ellos son: los actuales secretarios del Juzgado, Santiago Diaz Cafferata y Agustina Leonor Felizia; Andrés Agustin Da Rold (abogado litigante); Federico Robledo (el secretario de Legales del Ministerio de Justicia de Córdoba); Luciano Andrés Covelli (secretario de Cámara), Juan Manuel Vicente (secretario del Juzgado Federal de Río Grande); Elias Germân Grafeuille (jefe de Despacho del Juzgado Federal de Bell Ville), Adriana Mabel Quinteros, Carolina Maria Luduefia, Débora Evelia Lastau y Diego Oscar Mirkouski. Ezequiel López Mecio había presentado su renuncia vía correo electrónico, por lo que no fue entrevistado.

La actual secretaria del JF de San Francisco, Agustina Felizia, es una de las candidatas en carrera.

Villa María: una jurisdicción amplia

El Juzgado Federal de Villa María tiene jurisdicción sobre una población de 380 mil habitantes. La audiencia para tomar las entrevistas fue encabezada por el cordobés, Gonzalo Roca.

En el concurso 514 para designar al próximo titular del tribunal, fueron entrevistados el actual secretario, Facundo Sadi; el funcionario provincial Federico Robledo; los secretarios del Juzgado Federal de San Francisco, Santiago Diaz Cafferata y Agustina Leonor Felizia; Andres Agustin Da Rold (abogado litigante); Juan Manuel Almada (secretario del Juzgado Federal de Bell Ville); Patricio Lutteral (secretario del Juzgado Federal 3 de Córdoba); Rodrigo Javier Ranz (especialista en Derecho Tributario); Juan Pablo Rizzi (experto en Derecho Aduanero); Diego Oscar Mirkouski; Maria Lucia Storani (secretaria del Juzgado Federal de Río Cuarto); Agustin Garcia Faure (prosecretario electoral); Mariela Lujän Vianco (abogada) y Andrea Di Gregorio (prosecretaria de la Cámara Federal de Córdoba).

Federico Robledo, funcionario provincial, se postula para el JF de Villa María.

En los dos casos, las preguntas se centraron especialmente en el plan de gestión que la mayoría había presentado y en la transición hacia el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal que se implementará en Córdoba a partir de marzo de 2027, y que modificará sustancialmente la actividad en los tribunales federales de la jurisdicción.

En el caso puntual de San Francisco, varios de los candidatos destacaron las falencias edilicias de la sede -no tiene accesibilidad, sólo es posible ingresar por escaleras-; la falta de una sala de audiencias; demoras en las resoluciones de causas; y la necesidad de sumar herramientas tecnológicas.