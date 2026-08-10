Cómo funciona la herramienta para consultar las deudas de los funcionarios públicos

En una nueva sección de Ronda de Investigación por +Perfil, una investigación basada en información pública del Banco Central permitió desarrollar una herramienta para visualizar el nivel de endeudamiento de funcionarios públicos y sus familiares. El proyecto, encabezado por el datero Andrés Snitcofsky junto con su colega Sebastián Weissroth, cruzó datos crediticios con información disponible de diputados, senadores y funcionarios de distintos poderes del Estado.

Sobre la información utilizada, Snitcofsky remarcó: "Todos estos datos de los que estamos hablando ahora son datos públicos que el Estado en diferentes formas publica y me parece bien, yo siempre estoy a favor de más publicidad y más transparencia de los organismos públicos".

Cómo funciona la herramienta para consultar las deudas

El proyecto utiliza información del Banco Central sobre la situación crediticia de las personas y la combina con datos públicos de funcionarios. "Esta aplicación que están viendo acá, que es una página web que se llama Cuanto Deben.visualizando.ar, que es un pequeño proyecto que lo que hicimos fue simplemente facilitar el acceso a esta información", resaltó.

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Según desarrolló, el objetivo fue evitar que los usuarios tuvieran que realizar búsquedas individuales mediante los documentos de identidad: "Tomamos los datos del Banco Central, tomamos datos de funcionarios públicos que son datos públicos también, por ejemplo, en el Congreso tenés diputados, senadores, tenés todos sus nombres, sus partidos y sus quits. Bueno, entonces hacemos ese cruce para que en vez de que vos tengas que ir a buscar el quit y ponerlo en el Banco Central, buscás el nombre de la persona y listo".

El caso de Manuel Adorni y el análisis de su nivel de deuda

Uno de los perfiles que despertó mayor interés fue el de Manuel Adorni. Snitcofsky explicó que el análisis surgió luego de la controversia por sus gastos. "Acá por ejemplo estamos viendo el perfil, el nivel de deuda mes a mes de Adorni que fue un poco lo que generó toda esta cosa", planteó.

Sobre la evolución registrada, detalló: "Esa última bajadita que ves ahí al final es desde enero de este año y empieza como a bajar, el pico máximo fue diciembre, enero, febrero y ahí empieza a bajar".

Sin embargo, aclaró los límites de la información disponible: "Exactamente, lo que nunca vamos a poder saber es el detalle interno".

El cruce con las declaraciones juradas

El especialista también explicó que las declaraciones juradas patrimoniales permitieron ampliar el análisis hacia los familiares de los funcionarios. "Las declaraciones juradas, a nosotros lo que nos sirvió es para saber si una persona es cónyuge de otra, que eso no es un dato que necesariamente se puede obtener de algún lado, pero aparece en la declaración jurada porque los funcionarios, no, digamos, los funcionarios están obligados a declarar los bienes de sus cónyuges", expresó.