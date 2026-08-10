La nueva dimensión de los abusos contra menores que preocupa a gobiernos de todo el mundo

La problemática de la violencia sexual y los abusos contra menores volvió a ocupar el centro del debate internacional con casos que generaron conmoción en Francia y Estados Unidos. En diálogo con +Perfil, Juan Francia, periodista y analista internacional, abordó la situación junto a Norman Powell, Pablo De la Fuente y Marcelo Molina.

En Francia, el caso de una niña de 11 años asesinada tras haber sido secuestrada y violada provocó una fuerte reacción social y llevó al gobierno a revisar el funcionamiento del sistema judicial. “Se descubrió que había 85 mil expedientes, más o menos en este momento en Francia, en curso sobre estos temas”, explicó Juan Francia, quien también sostuvo que la auditoría detectó numerosas deficiencias: “Se descubrieron muchas falencias en cuanto a expedientes que se acumulan, que se pierden, que se apelan”. Además, cuestionó la falta de recursos para personal especializado y relató que en algunos lugares las denuncias de menores se toman incluso por teléfono.

Epstein y la dimensión política de los abusos

El caso Epstein también apareció como un ejemplo de la dimensión internacional de los delitos sexuales. Desde Estados Unidos, Norman Powell sostuvo que el escándalo continúa vigente pese a haber perdido protagonismo frente a otros acontecimientos. “Sigue candente, sin ninguna duda, y va a seguir”, afirmó Powell, quien explicó que la guerra con Irán, las elecciones de noviembre y las preocupaciones económicas desplazaron temporalmente el tema de los primeros lugares de la agenda.

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Sin embargo, advirtió: “Sin duda que va a volver a los primeros planos en cualquier momento”.

Marcelo Molina, al referirse a España, destacó que la violencia de género mantiene una presencia constante en la agenda pública. “Está muy presente en todo momento”, aseguró, y agregó que cada femicidio genera repercusiones institucionales.

Abusos, redes sociales y menores

La situación también fue analizada desde Brasil. Pablo De la Fuente señaló que los abusos contra menores constituyen un problema de gran magnitud y citó estimaciones de alrededor de 60.000 casos anuales. “Es un problema grave, es una agenda”, sostuvo, y remarcó que el 60% de los casos serían intrafamiliares.

De la Fuente también advirtió sobre una nueva dimensión del problema: “Ahora agravado por los delitos digitales”, debido al uso de plataformas y redes sociales.

En Estados Unidos, Powell señaló que el Congreso ya analiza medidas para reforzar los controles. “El Congreso ha estado teniendo sesiones especiales para tratar el tema”, explicó, con el objetivo de establecer controles adicionales sobre las redes y reducir el daño que pueden provocar a los menores.