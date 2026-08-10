Crisis migratoria en Ceuta: 1.500 menores permanecen en la ciudad y reclaman asistencia

La crisis migratoria en Ceuta continúa lejos de resolverse y mantiene en alerta a España, mientras crece la preocupación por la situación de los menores marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma. En diálogo con +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió al tema en el segmento de Ronda de Corresponsales.

Marcelo Molina describió la situación actual y advirtió sobre la magnitud del problema. “En Ceuta la cosa sigue muy complicada, el último informe oficial habla de 1.500 menores pero se cree que todavía queda mucho por investigar, por regular y por censar sobre todo”, planteó.

Miles de personas sin asistencia en Ceuta

Además, señaló que la situación de los menores se volvió visible en las calles: “Hay larguísimas colas de chicos que ayer hicieron una protesta, una sentada frente a la policía y las imágenes son impactantes porque eran varias cuadras de chicos, todos apiñados, apretujados, reclamando básicamente asistencia”.

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La crisis no se limita a los menores. Según desarrolló, también existe una importante cantidad de personas que permanecen en la ciudad sin condiciones básicas de alojamiento y asistencia. “Por otro lado, hay, según los cálculos, hasta la semana pasada, 6.000 personas, otros hablan de hasta 10.000 personas que están dando vueltas sin rumbo, sin casa, sin hogar, sin ningún tipo de asistencia, sin comida, dando vuelta por Ceuta”, resaltó.

La situación provocó incluso una movilización de los habitantes de Ceuta. Molina explicó que, “ayer hubo una manifestación, que no es habitual, de Ceutíes en la Plaza de la Constitución en Ceuta, donde se calcula que hubo alrededor de 15.000 personas”.

Sobre la misma línea, agregó: “Imagínate que en una población de 80.000 es mucho que haya habido esa cantidad de gente y donde básicamente reclaman asistencia, protección y el cuidado del Estado porque ellos dicen que están entregados a la buena de Dios”.

El despliegue de seguridad también aumentó ante los rumores sobre nuevas llegadas. “En el medio de esto se suspendieron las vacaciones de muchos militares, muchos policías y fuerzas de seguridad para reforzar la zona porque siguen los rumores de una nueva invasión, por decirlo de alguna manera, prevista para el 15 de agosto”, expresó.

El traslado de menores a la península, otro foco de conflicto

Uno de los principales debates es qué ocurrirá con los menores que permanecen en Ceuta y si serán trasladados a la península. El periodista señaló que, “eso es un paso casi te diría obligatorio según la ley y ahí es donde empieza a tejerse un montón de problemas con la oposición, en la oposición misma entre Vox y el PP”.

La situación migratoria también tiene una dimensión europea. En este sentido, explicó: “Lo que sí se hizo en estos días, o sea, te diría casi el segundo o tercer día, fue cercar y proteger el puerto y la estación fluvial para que no lleguen a los ferries y no puedan entrar a la península”.