Daniel Rosso: “Javier Milei es la desaparición de todos los límites”

El sociólogo Daniel Rosso, autor junto a Nora Merlin de Pensar la Comunicación Política, analizó el escenario de la comunicación política en Argentina en diálogo con +Perfil.

Para Rosso, el escenario actual de la comunicación política argentina se encuentra “por lo menos exigido”, especialmente frente a la aparición de nuevas formas de liderazgo y construcción discursiva. En ese contexto, explicó que junto a Nora Merlin intentaron abordar “qué es este mundo de Milei”, aunque advirtió que no se trata de un fenómeno sencillo de definir.

“La verdad es que no es un objeto sencillo, porque tiene múltiples formas, porque es una figura en mutación permanente”, señaló el sociólogo. Según su análisis, el dirigente incorpora y exhibe esos cambios de manera constante, convirtiendo esa capacidad de transformación en una característica central de su comunicación política.

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Rosso sostuvo que una de las operaciones más fuertes de Milei fue ubicarse por fuera de la tradicional polarización argentina. “En una Argentina polarizada, en donde hay un polo y otro polo, él se puso por fuera de los dos polos”, explicó.

A partir de esa posición, el entrevistado consideró que Milei logró agrupar bajo una misma categoría a todos aquellos actores que quedaron fuera de su propio espacio político. “Lo que hizo fue homogeneizar todo lo otro, que esa es la idea de casta”, afirmó.

“La desaparición de todos los límites”

Para Rosso, el concepto de “casta” constituye una herramienta central de esa construcción discursiva: “La idea de casta no es otra cosa que la operación de homogeneizar todo el resto de lo que no es él”.

El sociólogo también diferenció esta concepción de lo libertario respecto del liberalismo republicano. Para explicar su argumento, mencionó el libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y señaló que el liberalismo supone la existencia de límites al propio poder.

“El liberalismo es aquel proceso que se pone límites a sí mismo”, sostuvo Rosso. En esa lógica, explicó, un liberal debería establecer límites a sus propias acciones antes de encontrarse con las restricciones de la ley.

En contraste, definió la lógica que atribuye al fenómeno libertario de Milei con una frase contundente: “Milei es la desaparición de todos los límites”.