La señal que los mercados esperan de Argentina para volver a financiar al Tesoro

En diálogo con +Perfil, Cristian Folgar analizó la discusión sobre el financiamiento del Tesoro y el rol del Banco Central, con foco en la sustentabilidad fiscal y la confianza de los mercados. En ese marco, planteó una diferencia central entre el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el del mercado: “El mercado es tremendamente disciplinador, mucho más que el Fondo Monetario”.

Para el economista, un eventual déficit no necesariamente constituye un problema si puede ser financiado de manera sostenible. “¿Qué significa tener un déficit sustentable? Es que el mercado te lo financia”, explicó, y agregó: “Si el mercado no te gusta la dinámica fiscal, listo. Ahí no hay un Scott Besson que viene con una valija de plata”. Folgar también cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en impedir que el Banco Central financie al Tesoro y sostuvo que el verdadero desafío pasa por construir un esquema fiscal sostenible.

La ley y el desafío de recuperar la confianza

Folgar también cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en impedir que el Banco Central financie al Tesoro. “La batalla es que el Banco Central nos financia el Tesoro? Sí, ahí firmo”, sostuvo, aunque remarcó que el verdadero desafío pasa por construir un esquema fiscal sostenible.

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El economista puso el foco en un problema histórico de la Argentina: el incumplimiento de las normas. “Nosotros somos un país que hizo un montón de leyes. Las violamos todas”, afirmó. En ese sentido, consideró que una nueva legislación puede ser una señal positiva, pero no suficiente para modificar las expectativas. “La gente se lo va a creer cuando lo cumpla”, advirtió Folgar, al señalar que un futuro cambio de gobierno podría volver a modificar las reglas.

Waisgold coincidió con esa mirada y destacó el papel que ya está teniendo el mercado local en el financiamiento. “Es más disciplinador el mercado doméstico. De hecho es el único que te viene financiando en los últimos meses”, sostuvo. Además, remarcó que “las emisiones de dólares fueron todas locales”.

Para Waisgold, la credibilidad de las nuevas reglas requerirá tiempo y continuidad. “Todavía no vimos un cambio de gobierno”, señaló, y planteó que será necesario observar qué ocurre cuando eventualmente otra fuerza política llegue al poder y mantenga las mismas normas.

La comunicación del Gobierno y la herencia económica

Semadeni destacó la importancia de la comunicación oficial sobre la situación económica recibida en diciembre de 2023. En ese sentido, valoró que el Gobierno haya explicado públicamente el deterioro de las cuentas y las reservas.

La economista sostuvo que esa estrategia representa una diferencia respecto de la gestión de Mauricio Macri. “Macri no terminaba de comunicar”, señaló, mientras consideró que la actual administración logró instalar con mayor claridad el diagnóstico sobre la situación económica heredada.

El debate, así, quedó concentrado en un punto clave: más allá de las leyes que se sancionen, la confianza dependerá de que las reglas fiscales sean sostenidas en el tiempo y puedan ser verificadas por los mercados.