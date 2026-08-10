Ana María Shua presenta “El cuerpo roto”: “La enfermedad es uno de mis temas principales”

El cuerpo roto reúne 12 cuentos atravesados, de distintas maneras, por la enfermedad, el cuerpo y sus transformaciones. Para Shua, se trata de un tema que apareció desde sus primeros trabajos y que con el tiempo reconoció como una de las constantes de su obra.

“Son 12 cuentos que tienen que ver de distintas maneras con un tema que yo no sabía que iba a ser tan importante en mi literatura”, explicó la escritora. La autora recordó que su primera novela, Soy paciente, ya estaba vinculada con hospitales y médicos, aunque en aquel momento creyó que se trataba de una elección circunstancial.

Con la perspectiva de los años, descubrió que no era casualidad: “Ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que, bueno, no, que es uno realmente, uno de mis temas principales, de esos temas que a uno lo persiguen”.

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El nuevo libro aborda distintas formas de fragilidad humana y combina experiencias médicas, pérdidas y vínculos personales. Entre los relatos aparece también “Técnicas modernas”, vinculado con la virginidad, aunque Shua aclara que no todos los cuentos están atravesados directamente por una cuestión médica.

“Los Gaspáridos”: enfermedad, exilio y memoria

Uno de los cuentos que integran el libro es “Los Gaspáridos”, cuyo título surge de un grupo de WhatsApp creado alrededor de un personaje llamado Gaspar. Se trata de un hombre argentino exiliado en México durante la dictadura que atraviesa un problema de salud y permanece internado.

“Los Gaspáridos es un grupo de WhatsApp de un personaje que es un hombre, un exiliado argentino, un hombre ya grande que se exilió en la época de la dictadura en México”, relató Shua.

La escritora explicó que sus amigos, familiares y personas cercanas, distribuidos en distintos lugares del mundo, utilizan ese grupo para conocer su evolución sin tener que consultar permanentemente a su esposa. “Como el hombre se llama Gaspar, el grupo se llama Los Gasparidos”, contó.

El relato conecta así la enfermedad con la memoria y las consecuencias del exilio y la dictadura. En otras entrevistas, Shua explicó que el cuento tomó elementos de una historia real y de los efectos psicológicos que puede producir una internación prolongada.

El cuerpo roto, publicado por Páginas de Espuma, reúne historias en las que el cuerpo enfermo funciona también como una puerta de entrada a temas como el miedo, la pérdida, el cuidado y la fragilidad humana.

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