España alcanza un récord histórico de población: cuál es el impacto de la inmigración

En Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el crecimiento demográfico de España y explicó por qué la inmigración se convirtió en el principal motor del aumento de la población. Según detalló, el país está cerca de alcanzar un récord histórico de habitantes gracias, principalmente, a la llegada de ciudadanos extranjeros.

España atraviesa un momento histórico en materia demográfica. A las puertas de alcanzar los 50 millones de habitantes, el crecimiento de la población tiene un protagonista central: la inmigración. En ese contexto, Molina sostuvo que, sin ese aporte migratorio, el país registraría un saldo demográfico negativo.

Colombia lidera el crecimiento y Argentina se ubica entre las principales comunidades

"España está ya rozando los 50 millones, es el récord histórico. Lo interesante de esto es que gran parte de ese crecimiento poblacional es por los extranjeros", afirmó.

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El periodista agregó que "el 10% son extranjeros. Si no hubiera inmigración en España, tendría una tasa de crecimiento negativa. Tendría menos habitantes", al describir el peso que tiene el fenómeno migratorio en la evolución demográfica española.

Al analizar el origen de los nuevos residentes, Molina precisó que Colombia encabeza el crecimiento migratorio del último año.

"Colombia es el primero y, de hecho, es el segundo país que más extranjeros hoy tiene viviendo en España, casi 900.000 personas", explicó.

Además, señaló que "segundo está Venezuela, en aportantes desde el último año. Tercero, Marruecos", mientras que, en términos de población extranjera total, "el primer país es Marruecos, que tiene casi 1.200.000 personas ya viviendo en España; segundo, Colombia; tercero, Venezuela; cuarto, Rumanía; quinto, Ecuador; y sexto aparecemos nosotros los argentinos, con alrededor de 500.000 personas".

Controles fronterizos y regularización migratoria

Durante la entrevista, Molina también se refirió a la implementación de nuevos controles en las fronteras españolas.

"Van a ser controles de identidad a través del pasaporte y nacionalidad de todos los viajeros, y en el caso de nacionales de estados terceros, de su visa o permiso de residencia", indicó.

Asimismo, destacó el carácter excepcional de la medida al recordar que "este tipo de controles no se hacían desde el año 95". Respecto de la comunidad argentina, sostuvo que las cifras oficiales podrían ser aún mayores debido a los procesos de regularización en marcha.

"Acá no figuran, por ejemplo, los no documentados. En la última regularización de Sánchez se calcula que hay unos 30.000 argentinos que están acogiéndose a esa nueva normativa", concluyó.