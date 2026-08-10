Narcotráfico: la amenaza que une a Estados Unidos y Colombia sigue sin una solución

La lucha contra el narcotráfico volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Estados Unidos y su relación con América Latina. En diálogo con +Perfil, Norman Powell analizó la estrategia de Washington frente al problema y señaló a Colombia como uno de sus principales socios, aunque el debate también alcanza a México y Venezuela.

Según Powell, los países productores necesitan apoyo externo para enfrentar las redes de narcotráfico y destacó la disposición de Estados Unidos a profundizar la cooperación con Colombia. Al mismo tiempo, remarcó que el problema también tiene una fuerte dimensión interna debido al consumo de drogas dentro del territorio estadounidense.

Colombia y el desafío regional para Estados Unidos

Powell sostuvo que “los países latinoamericanos en donde se cultivan las drogas, especialmente Colombia con el tema de la cocaína, no podrían solamente con sus recursos enfrentar este problema y necesitan de la ayuda exterior”.

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En ese sentido, destacó el respaldo estadounidense al nuevo gobierno colombiano y señaló que Washington está dispuesto a profundizar la cooperación. “Estados Unidos estaría dispuesto a hacer esa ayuda y lo ha confirmado ahora cuando asumió el nuevo presidente de Colombia”, afirmó.

Para Powell, el narcotráfico constituye uno de los problemas más complejos de la política exterior estadounidense. “Es un drama que todos los gobiernos de Estados Unidos han tratado de resolver”, explicó, aunque reconoció que los resultados han sido limitados.

El periodista remarcó además que el problema no se limita a los países productores o de tránsito, sino que tiene una dimensión interna en Estados Unidos. “Aquí en Estados Unidos ha afectado muchísimo el aumento del consumo de drogas, especialmente en las poblaciones de menores recursos del país”, señaló.

La discusión sobre la estrategia de Washington también plantea interrogantes sobre la responsabilidad estadounidense en el circuito del narcotráfico y sobre si la lucha contra las drogas debe concentrarse únicamente fuera de sus fronteras.

El consumo interno y una problemática difícil de resolver

Powell consideró que la dimensión del mercado estadounidense vuelve especialmente complejo el combate contra las drogas. Millones de consumidores sostienen una demanda que alimenta las redes internacionales de producción y distribución.

En ese contexto, Colombia ocupa un lugar central por su producción de cocaína y por la cooperación histórica con Estados Unidos. “Sin duda los países latinoamericanos en donde se cultivan las drogas necesitan de la ayuda exterior”, insistió Powell.

El analista planteó así una problemática que excede las fronteras y que obliga a Washington a combinar cooperación internacional con políticas destinadas a enfrentar el consumo dentro de su propio territorio.

“Es un tema muy difícil de resolver”, resumió Powell, al describir uno de los principales desafíos que enfrenta Estados Unidos en su relación con América Latina y en su política contra el narcotráfico.