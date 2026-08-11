En el Congreso buscan declarar tres días no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone que los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 sean declarados jornadas no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina. La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y, según informó, cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores de la Cámara de Diputados.

La propuesta apunta a que la medida tenga carácter excepcional y permita facilitar la participación de la ciudadanía en los eventos oficiales y litúrgicos que se desarrollen durante la permanencia del pontífice en el país. El objetivo, según argumentó Taiana, es generar las condiciones necesarias para quienes quieran asistir a las diferentes actividades programadas.

Presentación Taiana

El proyecto solicita que el Gobierno adopte la decisión dentro de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley 27.399 de Feriados Nacionales, a partir de lo que los autores consideran la trascendencia histórica, espiritual e institucional de la visita.

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Además de pedir las tres jornadas no laborables, la iniciativa reclama al Ejecutivo que garantice la libertad de circulación y una oferta integral de transporte público durante esos días, ante la movilización de personas que podrían generar las actividades vinculadas con la presencia del Papa.

En los fundamentos, Taiana destacó que la llegada de León XIV tendrá una significación particular para la Argentina tanto por el carácter de la visita apostólica como por el vínculo histórico del país con Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano.

“La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de enorme trascendencia para nuestro país y una oportunidad para renovar la esperanza, fortalecer el diálogo y reafirmar los valores de la fraternidad y el encuentro entre los argentinos”, sostuvo el diputado.

Visita del Papa León XIV: oportunidad de reencuentro como pueblo

Taiana también difundió la iniciativa a través de sus redes sociales, donde remarcó que la llegada del pontífice representa una oportunidad para promover el diálogo, la fraternidad y el encuentro. Allí explicó que la declaración de jornadas no laborables busca facilitar “el acceso, la organización y el desplazamiento” de quienes pretendan participar de las actividades previstas.

El legislador vinculó además la visita con la continuidad del legado de Francisco y la trayectoria de León XIV en América Latina. En ese sentido, destacó especialmente el mensaje del pontífice en materia de dignidad humana y justicia social. “En un momento en el que necesitamos volver a encontrarnos y construir en comunidad, el mensaje del Papa en defensa de la dignidad humana y la justicia social nos interpela”, expresó Taiana.

RG/MSS