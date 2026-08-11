La visita de León XIV a la Argentina ya es oficial: la Iglesia anticipó un mensaje sobre las divisiones del país que puede generar polémica

En su edición especial del mes de agosto, el diario vaticano L’Osservatore Romano confirmó oficialmente que el Papa León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, al aceptar la invitación de los Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de dichas naciones. A diferencia de otros viajes, permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Se trató de una edición donde la directora de la versión española de L’Osservatore Romano, la argentina Silvina Pérez, entrevistó al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, poco después de conocerse oficialmente la visita. A partir de lo que explicó, el viaje tendrá principalmente un carácter pastoral y será una oportunidad para que el Papa recorra distintas realidades del país.

Afirmó que “es, ante todo, una visita pastoral que recibimos con una inmensa alegría”.

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En esa línea, destacó que el itinerario no estará concentrado únicamente en Buenos Aires, sino que incluirá otras regiones y permitirá mostrar “el verdadero rostro federal de Argentina”.

El papa León XIV confirmó su próximo viaje apostólico a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026

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En relación con el contexto político y social argentino, Colombo sostuvo que León XIV no llegará al país para intervenir en las discusiones partidarias. “León XIV no viene a intervenir en el debate político. Llega como pastor”, señaló.

Sin embargo, consideró que su presencia tendrá un fuerte impacto porque, desde la mirada del Evangelio, temas como la pobreza, la exclusión, el diálogo y la convivencia forman parte de la realidad que la Iglesia debe acompañar.

Monseñor Marcelo Colombo destacó el carácter pastoral de la visita de León XIV a la Argentina​

Así, Colombo sostuvo que el Papa buscará “acompañar a su pueblo, invitarlo a reencontrarse” y recordar que el diálogo y la fraternidad son fundamentales para construir un futuro común.

La continuidad entre Francisco y León XIV

Era de esperar que uno de los puntos abordados en la entrevista fue la relación entre el actual pontificado y el legado de Francisco. Colombo destacó especialmente la experiencia misionera de León XIV y su recorrido entre distintas culturas, además de su experiencia como prior general de los agustinos.

Sin duda alguna, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina consideró que existe una continuidad profunda entre ambos pontificados, especialmente en la búsqueda de “construir puentes en lugar de levantar muros”.

A modo de sumar nuevas definiciones sobre el pontificado de León XIV, la edición de agosto de L’Osservatore Romano también incluye una columna de Andrea Tornielli, director editorial del Vaticano, dedicada al papel del Papa como sucesor de Pedro.

Tornielli plantea que el Pontífice es también jefe de Estado del Vaticano, aunque su misión principal no es política sino espiritual. La existencia del Estado de la Ciudad del Vaticano, explica, responde a la necesidad histórica de garantizar la independencia de la Santa Sede y la libertad del Papa para ejercer su misión.

El papa Francisco durante una de sus apariciones públicas

El eje de su mensaje sigue siendo el Evangelio y la defensa de la dignidad humana, la fraternidad y una paz que define como “desarmada y desarmante”.

El nuevo libro de León XIV sobre la paz

La edición también presenta un nuevo libro del Pontífice, publicado por la Editorial Vaticana: “Desarmada y desarmante. La paz es un don”. Aquel volumen, editado por Alessandro Banfi, reúne intervenciones de León XIV sobre la paz desde su elección, el 8 de mayo de 2025, e incorpora además un texto inédito como introducción.

Allí se plantea que, frente a las guerras y conflictos que atraviesan distintas regiones del mundo, la Iglesia debe continuar promoviendo la caridad, el encuentro y una cultura de paz.

Uno de los mensajes centrales apunta a que la paz no puede quedar reducida a la ausencia de enfrentamientos, sino que requiere personas dispuestas a trabajar activamente por ella.

“Desarmada y desarmante. La paz es un don”, el libro que reúne las reflexiones de León XIV sobre la paz

“Que cada uno haga de la paz la causa de su vida”, plantea el texto presentado en la edición especial.