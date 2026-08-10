Visita del Papa León XIV: oportunidad de reencuentro como pueblo

Los grandes acontecimientos suelen medirse por la cantidad de personas que convocan, por la magnitud de los operativos o por las imágenes que dejan. Sin embargo, desde una mirada confiada, queremos que la llegada del Papa León XIV a la Argentina invite a otra reflexión: ¿Qué legado puede dejar en nosotros cuando su visita haya concluido? ¿Qué haremos diferente una vez que el viaje haya terminado? ¿Qué podemos aprender para el futuro? Eso intentaremos compartir aquí.

El anuncio de su visita constituye una noticia significativa para la Iglesia católica, pero también para el conjunto de la sociedad argentina. El Papa llega como pastor y su presencia tiene un carácter eminentemente pastoral. No viene a intervenir en la discusión política diaria, ni a tomar partido en la grieta (o, mejor aún, en la “herida”). Viene a encontrarse con un pueblo. Esa diferencia es fundamental y permite comprender el verdadero alcance de este acontecimiento.

En tiempos atravesados por la polarización, la desconfianza y el desencuentro, la visita de una figura capaz de convocar desde la fraternidad representa una oportunidad poco frecuente. No porque desaparezcan las diferencias, que son propias de toda democracia, sino porque nos recuerda que ninguna diferencia debería hacernos olvidar aquello que compartimos. Antes que ciudadanos enfrentados, somos miembros de un mismo pueblo llamado a construir un futuro común.

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León XIV llega, además, con un magisterio profundamente marcado por la dignidad humana, la paz, la justicia social y la responsabilidad compartida frente a los desafíos contemporáneos. Su presencia invita a volver la mirada hacia quienes más necesitan de nuestra cercanía: los pobres, los que viven en la exclusión, los jóvenes que buscan oportunidades, las familias que sostienen la esperanza en medio de la incertidumbre y todos aquellos que esperan que la sociedad no los deje al margen.

Queremos proponer el desafío de comprender que esta visita no comienza en noviembre, sino que empieza hoy. Empieza en la forma en que decidimos prepararnos para recibirla. Una visita papal no es solamente un acontecimiento que se organiza; es una oportunidad que se cultiva. Cada gesto de diálogo, cada espacio de encuentro, cada iniciativa solidaria y cada esfuerzo por reconstruir la confianza social forman parte de ese camino.

Creemos que las universidades tienen una responsabilidad insustituible en este tiempo. No basta con formar profesionales altamente capacitados; es necesario formar personas capaces de dialogar, de pensar el bien común y de poner su conocimiento al servicio de una sociedad más humana. Esa es también una forma concreta de preparar la visita del Santo Padre.

Cuando León XIV llegue a nuestro país recorrerá algunas ciudades. Pero, en realidad, visitará a toda la Argentina. Y el mejor recibimiento no dependerá únicamente de la organización o de la participación multitudinaria, sino de nuestra capacidad para reconocernos nuevamente como comunidad. El mayor legado de esta visita no será una fotografía histórica ni un discurso memorable.

Será, Dios quiera, ayudarnos a recordar que todavía podemos construir una Argentina más unida, más solidaria y más esperanzada; una Patria que, sin renunciar a la diversidad de sus miradas, vuelva a encontrarse alrededor de aquello que verdaderamente la une: el compromiso con la dignidad de cada persona y el deseo compartido de un futuro mejor para todos.

* Vicerrectorado de Formación - Universidad del Salvador