El Estado ahorra en Bitcoin y diseña el dinero que no podés controlar

Bitcoin no inventó el dinero digital. Inventó dinero digital sin emisor central. Ningún gobierno ni empresa puede fabricar nuevas unidades por decreto. En la segunda parte de sobre las billeteras y las monedas digitales en una nueva emisión del streaming TeorIA - lunes a las 14 por el canal de YouTube de Perfil.com- entramos en una nueva polémica.

Hay una paradoja que el precio de Bitcoin no puede explicar. Mientras el mercado pelea por no bajar de los sesenta mil dólares y las redes sociales se llenan de miedo, otra conversación —más lenta, más política— avanza en silencio: los Estados empiezan a mirar Bitcoin como reserva estratégica, y al mismo tiempo diseñan monedas digitales de banco central para la vida cotidiana de sus ciudadanos. Porque tanto Bitcoin como las CBDCs son dos constituciones monetarias que se están disputando cómo vamos a transferir y preservar valor en el siglo XXI.

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La semana pasada escribí un artículo sobre Coldcard y el robo millonario que no rompió Bitcoin, sino la fe ciega en un producto, el del hardware wallet más prestigiosa del mercado. La lección era de soberanía: quién garantiza el aparato cuando el aparato era “el mejor” para resguardar tus fondos. Esta semana la pregunta sube de capa. Ya no es solo quién custodia la llave. Es quién escribe las reglas del dinero que esa llave abre.

Bitcoin no inventó el dinero digital. Inventó dinero digital sin emisor central. Ningún gobierno ni empresa puede fabricar nuevas unidades por decreto. Las reglas se verifican en red y la cantidad total está limitada por protocolo. Su promesa política no es “pagar con el celular”: es no depender de una autoridad capaz de modificar unilateralmente las condiciones del juego. En el otro extremo están las CBDC —Central Bank Digital Currency—: dinero digital emitido por el banco central. No es un “Bitcoin estatal”. Es el dinero de siempre con nuevas capacidades de software. Según cómo se diseñe, puede integrar identidad, trazabilidad, límites por bien o por persona, o incluso la capacidad de congelar y condicionar. La diferencia con el saldo de la app del banco no está solo en la pantalla. Está en la arquitectura: el emisor se mete más adentro de cada transacción.

Europa avanza con el euro digital. No es un “Bitcoin europeo”. Es el euro, pensado desde el origen para el mundo digital. El Banco Central Europeo ya pasó a la fase de construcción técnica y apunta a estar listo para una eventual emisión hacia 2029, si la legislación avanza. Prometen límites, privacidad y protección. La pregunta incómoda —la que no se resuelve con un PDF de comunicación institucional— es si la privacidad se garantiza en la arquitectura o siempre termina dependiendo de una promesa política. En política monetaria, las promesas se renuevan. El código, una vez desplegado a escala, se vuelve infraestructura.

Acá aparece la paradoja de nuestro tiempo, la que conversamos en TeorIA con Diego Gutiérrez Zaldívar —@dieguito, cofundador y chairman de RootstockLabs, una de las voces que lleva más de una década construyendo sobre Bitcoin desde América Latina—. El poder empieza a ahorrar en un dinero que no puede emitir… mientras diseña para la sociedad un dinero cuyas reglas sí puede administrar. Un gobierno puede sumar Bitcoin a su balance —por reservas, minería, decomisos o política estratégica— sin adoptar ninguna de las ideas políticas que hicieron nacer al protocolo. Puede ser “bitcoiner” en el Tesoro y, al mismo tiempo, endurecer el control sobre el dinero que usa su población. ¿Eso es legitimación de Bitcoin… o domesticación?

Conviene no mezclar cajones. Bitcoin no es “cripto” en general. La confusión conviene a todos menos al ciudadano. En Argentina casos como el de Adorni o el de $LIBRA no dejaron un legado de claridad: dejaron ruido, memes y la sensación de que “todo es lo mismo”. No lo es. Una red abierta sin emisor central no es un token cualquiera cripto con marketing. Una CBDC no es un exchange. Un exchange no es un banco. Y un banco no es un protocolo. Cuando todo se llama o se trata igual, gana quien ya concentra el relato o quien tiene la capacidad de manipular la economía.

Hay un tercer hilo que el debate clásico de “precio sí / precio no” casi no mira: el dinero de las máquinas. En ese programa (uno de los primeros) hablamos mucho de agentes —sistemas que no solo responden: ejecutan, compran vía APIs, pagan por cómputo, operan las veinticuatro horas sin domicilio ni sucursal. Un agente no rellena un formulario de KYC con buena letra. Necesita una moneda global, divisible, disponible sin horario y, en lo posible, sin permiso de un mostrador. Por eso aparecen los satoshis —la unidad más chica de Bitcoin— como candidatos a dinero nativo de internet, a dinero nativo de los agentes autónomos de los que tanto hablamos: micropagos reales, no promesas de fintech con costo fijo que mata el centavo.

La tensión es obvia: Bitcoin es excelente reserva y pésimo sueldo diario si solo mirás la volatilidad. De ahí la conversación sobre sidechains, contratos y hacer que Bitcoin “trabaje” sin reconstruir arriba el mismo sistema de permisos que se quería dejar atrás. Rootstock, el proyecto de Diego, vive exactamente en esa frontera: que Bitcoin no sea solo un activo que se guarda en el freezer, sino infraestructura económica.

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¿Puede existir una CBDC legítima y respetuosa de las libertades? En abstracto, sí: límites duros, privacidad por diseño, frenos institucionales, no convertibilidad forzada del efectivo, no identidad obligatoria en cada pago chico, auditoría independiente. El problema no es solo “mala implementación”. Es la concentración de capacidades nuevas en un único emisor. Cuando el dinero se vuelve software, la política monetaria deja de actuar solo sobre emisión, tasa e inflación. Puede empezar a actuar sobre las condiciones de cada transacción. Eso no es ciencia ficción de Twitter. Es diseño de sistema. Y el diseño de sistema, cuando es de dinero, es diseño de poder.

Imaginemos el equilibrio que ya se dibuja en más de un tablero: Bitcoin como reserva estratégica del Estado; CBDC e identidad digital para la vida cotidiana del ciudadano. ¿Es el peor de los mundos… o la transición inevitable mientras las redes abiertas pelean por ser usables? Si el Estado conserva Bitcoin y la población opera en dinero programable, ¿quién ganó la pelea por la constitución monetaria? Bitcoin limita al emisor aunque el emisor tenga Bitcoin en el balance. Tener el activo no es lo mismo que adoptar la filosofía. El oro en las bóvedas del banco central no convirtió a los banqueros centrales en mineros de Klondike.

Desde Argentina, el ángulo no es exótico: es biográfico. Un argentino entiende, a fuerza de historial, qué se siente cuando el mostrador decide por vos. Corralitos, cepo, inflación como impuesto invisible, el famoso “no se puede” en la ventanilla. Por eso la pregunta local no es solo si el precio del BTC sube o baja esta semana. Es qué escenario debería preocuparnos más: sobrerregular Bitcoin por confusión con el circo cripto… o adoptar una CBDC —o su equivalente de hecho vía identidad digital y pagos programables— sin debate público. También es posible que dentro de diez años mucha gente use Bitcoin sin saberlo (embebido, en colateral, con rieles) y mucha gente use dinero programable sin comprender todo lo que permite. La ignorancia del usuario no es un bug del marketing: es un gran activo de quien escribe y decide el código.

MEG