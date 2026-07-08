Bitcoin cae cerca de los 62.000 dólares: las tres razones que explican la baja y qué mira el mercado

Bitcoin vuelve a operar bajo presión y el mercado cripto entra otra vez en modo defensivo. La criptomoneda cotiza en torno a los US$62.000, lejos del máximo histórico de US$126.080 que había alcanzado el 5 de octubre de 2025, lo que implica un retroceso cercano al 51% desde aquel pico. La baja combina varios factores: el deterioro del escenario geopolítico con mayor aversión global al riesgo; la expectativa por las próximas señales de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos; y una menor liquidez dentro del ecosistema cripto, reflejada en la caída de la oferta de stablecoins. En ese contexto, los inversores reducen exposición a activos volátiles y Bitcoin vuelve a quedar en el centro de la corrección.

Se desploma el Bitcoin y perfora los US$ 60.000: por qué cae y qué esperar para los próximos días

El medio especializado CoinDesk señaló que las criptomonedas y las acciones cayeron tras las declaraciones de Trump, en una reacción típica de “risk off” en la cual los inversores reducen posiciones en activos volátiles y buscan mayor cobertura ante la posibilidad de una escalada en Medio Oriente. En ese contexto, Bitcoin ha vuelto a mostrar su sensibilidad frente al humor global, pese a que en los últimos meses había logrado sostener una mayor demanda institucional.

“Bitcoin retrocede este miércoles y cotiza cerca de los USD 62.000, presionado por el deterioro del escenario geopolítico tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán había llegado a su fin”, explicó a PERFIL Carolina Gama, analista de Bitget.

Según la especialista, el aumento de la aversión al riesgo llevó a los inversores a reducir su exposición a activos más volátiles, incluidas las criptomonedas.

A ese factor se suma la expectativa por la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que podrían aportar nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos.

La reserva federal de EEUU variable clave del mercado cripto

La FED vuelve a ser una variable clave para el mercado cripto. Si las tasas se mantienen altas durante más tiempo, el apetito por activos sin rendimiento directo, como Bitcoin, suele moderarse. En cambio, cualquier señal de flexibilización futura puede reactivar la búsqueda de riesgo y mejorar las condiciones de liquidez para el ecosistema digital.

Pero la presión sobre Bitcoin no responde sólo al frente geopolítico. Gama advirtió que otro factor relevante es la reducción de la oferta de stablecoins, consideradas un indicador de la liquidez disponible en el mercado cripto.

Cabe recordar que en el mes de junio, el mercado de stablecoins se contrajo 2,4%, equivalente a una reducción de US$7.700 millones, y cerró el mes con una capitalización aproximada de US$312.000 millones.

“Si esta tendencia continúa, podría limitar la entrada de nuevos recursos al ecosistema y aumentar la presión vendedora sobre Bitcoin”, señaló la analista de Bitget. En el mercado cripto, las stablecoins funcionan como una suerte de “caja” disponible para comprar activos digitales. Por eso, cuando se reduce su capitalización, también puede achicarse la liquidez para sostener nuevas subas.

La corrección, sin embargo, no implica necesariamente un cambio de tendencia de largo plazo.

A qué se debe la baja del Bitcoin

El precio de Bitcoin (BTC) viene mostrando una fuerte tendencia a la baja en el último año, acumulando una caída de entre el 40% y el 45% en su cotización en dólares. Actualmente, la criptomoneda cotiza en torno a los $62,000 dólares.

El máximo Histórico (ATH) en su valuación se alcanzó el 5 de octubre de 2025, cuando tocó un récord histórico de 126,080 dólares;.al tiempo que su cotización actual lo ubica alrededor de los u$s 62,000, lo que representa un retroceso de aproximadamente el 51% desde su punto más alto.

Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, sostuvo en diálogo con PERFIL que la baja de Bitcoin responde a “una combinación de factores”, entre ellos un escenario de mayor incertidumbre global, menor demanda institucional y toma de utilidades luego del fuerte desempeño de los meses previos.

El desplome del bitcoin enmascara un cambio aún mayor en el mundo cripto

En la misma línea, Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, consideró que la baja reciente de Bitcoin puede leerse como “una corrección normal del mercado”. Según explicó, después de alcanzar niveles elevados es habitual que parte de los inversores venda para capturar ganancias, lo que genera presión bajista sobre la cotización. A eso se suma la cautela de fondos e instituciones hasta tener mayor claridad sobre las próximas decisiones de la Fed.

Aun con la caída, los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos siguen aportando una señal de resiliencia. De acuerdo con Gama, estos fondos acumulan tres jornadas consecutivas de ingresos netos: el lunes recibieron US$21,4 millones, luego de entradas por US$265,7 millones y US$221,7 millones en las dos sesiones anteriores. Aunque el volumen de los flujos se moderó, la racha positiva muestra que la demanda institucional continúa presente.

Ese punto es central para entender por qué el mercado no interpreta la baja como una señal de ruptura. Los flujos hacia ETF ayudan a compensar parte de las presiones de corto plazo y sostienen la tesis de que Bitcoin ya no depende únicamente del inversor minorista, sino también del interés de grandes jugadores financieros.

¿Es un buen nivel de precios el rango de los 62000 a 63.000 dólares?

La zona de US$62.000/US$63.000 aparece ahora como un nivel técnico y psicológico relevante. Para Durán Guzmán, los precios actuales pueden ser atractivos para quienes tienen una mirada de largo plazo, porque Bitcoin mantiene fundamentos como oferta limitada y adopción institucional creciente, aunque advirtió que la volatilidad de corto plazo puede continuar.

Otermin también calificó el área de US$63.000 como un nivel clave, al considerar que funcionó como un piso psicológico defendido varias veces por el mercado. Para la ejecutiva, con el respaldo actual de grandes empresas y fondos de Wall Street, esta zona puede ser vista más como una oportunidad de compra de largo plazo que como una señal de alerta.

La foto del mercado, entonces, combina señales contrapuestas. Por un lado, pesan la tensión geopolítica, la toma de ganancias, la cautela ante la Fed y una menor liquidez por la caída en la capitalización de stablecoins. Por el otro, los ETF spot siguen recibiendo capital y la demanda institucional muestra resistencia.

En ese equilibrio se juega el próximo movimiento de Bitcoin. Si la tensión en Medio Oriente escala o la Fed mantiene un tono más duro, la presión sobre los activos de riesgo podría continuar. Pero si el flujo institucional se sostiene y mejora el clima global, la zona actual podría funcionar como un punto de consolidación antes de una nueva recuperación.

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