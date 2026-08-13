Condenaron a una docente que cobraba a sus alumnas para aprobar en Corrientes

En un fallo inédito en el ámbito educativo de Corrientes, la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, condenó a una docente por los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal, tras comprobarse que le exigía sumas de dinero a sus alumnas a cambio de aprobar las asignaturas que dictaba.

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La resolución judicial Nº 85/26 dejó homologado un acuerdo de juicio abreviado pleno alcanzado entre el fiscal del caso, Adrián Aurelio Casarrubia, y la defensa técnica de la imputada.

La sentencia fijó una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $360.000, importe equivalente al doble del monto total exigido ilegalmente.

Además, la magistrada dispuso una reparación económica de $480.000 a favor de las víctimas para resarcir los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados por la conducta de la profesora.

Los pagos por Mercado Pago y las amenazas por WhatsApp

De acuerdo con lo acreditado en el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de abril y julio de 2025 en la Escuela N° 563 "Domingo Faustino Sarmiento" de Colonia Carlos Pellegrini, donde la mujer se desempeñaba como profesora interina en el turno noche.

El primer episodio probado involucró a una estudiante a quien la docente le ofreció aprobar la materia sin asistir a clases a cambio de $100.000. La alumna entregó un adelanto de $30.000, pero semanas después comenzó a recibir presiones para cancelar la suma restante.

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En las conversaciones incorporadas al legajo consta un mensaje de WhatsApp donde la docente la intimaba a pagar la totalidad del denominado "producto" bajo la amenaza explícita de desaprobar el módulo.

El segundo hecho damnificó a otra alumna, a quien la profesora le exigió $150.000 bajo la misma modalidad de coacción académica. En esa oportunidad, la estudiante concretó el pago mediante una transferencia bancaria a través de la plataforma Mercado Pago.

Restricciones de conducta y reparación económica

Al momento de fundamentar el fallo, la doctora Benasayag remarcó que la condena se sustentó en un plexo probatorio independiente compuesto por audios, capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y la actuación administrativa iniciada por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes.

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Como parte de la condena de ejecución condicional, la mujer deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta que incluyen la prohibición de ejercer la docencia en Colonia Carlos Pellegrini, el cese de todo acto de hostigamiento y una restricción de acercamiento de 100 metros hacia las víctimas.

Por último, la reparación de $480.000 será abonada en 12 cuotas mensuales consecutivas destinadas a las jóvenes afectadas.