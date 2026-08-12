Diputada cordobesa cuestionó al Gobierno nacional: "El fracaso de este modelo condena a todos los argentinos"

La diputada nacional Gabriela Estévez aseguró que “el fracaso de este modelo condena a todos los argentinos” al referirse al aumento de la vacancia en los locales comerciales de la ciudad de Córdoba.

“Los datos son alarmantes: la vacancia de locales comerciales en Córdoba pasó de 7,7% a 13,7% y uno de cada siete locales está vacío”, sostuvo en su cuenta de la red social “X”.

Impacto en locales comerciales de Córdoba: la vacancia creció y casi 1 de cada 7 está vacío

“Sin salario no hay consumo”

“Además, el incumplimiento en el pago de los alquileres subió 2,2 puntos porcentuales en la última medición”, agregó al comentar el informe del Colegio de Profesionales Inmobiliarios de Córdoba.

“Sin salario no hay consumo. Destruyeron el ingreso de las familias y liquidaron la actividad comercial para bajar la inflación. Así y todo, no pueden bajarla”, cuestionó la legisladora cordobesa.

“El fracaso de este modelo condena a todos los argentinos”, remarcó Estévez.

“Necesitamos urgente un programa que tenga como objetivo reactivar la producción, recuperar el empleo y recomponer el ingreso para poner en marcha la economía”, concluyó la diputada de Unión por la Patria.

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Qué revelo el informe del Colegio de Inmobiliarios

El último Monitor de Actividad Inmobiliaria, elaborado mensualmente por el Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI) del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), reveló que uno de cada siete locales comerciales en Córdoba está vacío y la vacancia saltó del 7,7% al 13,7% entre junio y julio.

El dato encendió la alerta porque es “la suba mensual más pronunciada de toda la serie histórica relevada por el CEI”.