EN VIVO | Octavo día del juicio a Oscar González: declaran las peritos que evaluaron a las víctimas de Altas Cumbres

El juicio contra Oscar Félix González llega este miércoles a su octavo día. La audiencia estará atravesada por las declaraciones de los profesionales que participaron de las evaluaciones psicológicas realizadas a las víctimas.

Este miércoles están previstas las declaraciones de las psicólogas forenses oficiales Graciela Brurea y Alejandra Morchio. También fueron convocadas las peritos de control Fabiana Boerr y María Marisa Cuello.

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A ellas se suman María Scarafia y Rocío Calvo, profesionales que intervinieron en las evaluaciones psicológicas oficiales de las víctimas, y Laura Ballesio, perito de control.

Sus testimonios permitirán conocer cómo se realizaron esos estudios y cuáles fueron las conclusiones incorporadas al expediente.

El antecedente que dejó el séptimo día

El perito oficial Ramiro Ojeda sostuvo que el impacto se produjo completamente sobre el carril por el que circulaba el Renault Sandero de Alejandra Bengoa y ubicó a ambos vehículos circulando a velocidades similares al momento del choque.

Pero la defensa de González, encabezada por Luis Ortiz Pellegrini, puso el foco en lo que ocurrió segundos antes del impacto. Su cuestionamiento apuntó al sobrepaso que Bengoa habría realizado a un camión blanco: según la hipótesis defensiva, esa maniobra pudo haber dejado al Sandero sin margen suficiente para volver a su carril.

El planteo buscó además hacer dialogar la reconstrucción técnica con los testimonios que ya pasaron por la sala, especialmente los de los ocupantes del Fiat Siena y del camionero Roberto Pablo Carranza.

Así, el séptimo día dejó planteada una de las discusiones centrales del debate: cómo se produjo la secuencia inmediatamente anterior al impacto y qué valor tienen las distintas pruebas para reconstruirla.