Tanti tira toda la carne al asador: la Fiesta del Cordero tendrá dos días y espera reunir a más de 10 mil personas

El sábado 15 y domingo 16, se realizará la 12º Jornada Gastronómica del Cordero Serrano en Tanti. Por primera vez, el tradicional evento gastronómico de las sierras de Córdoba se extenderá durante dos jornadas.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, destacó que la decisión busca potenciar uno de los principales eventos turísticos de la localidad y generar un mayor movimiento económico para productores, gastronómicos y emprendedores. "La Fiesta del Cordero es parte de nuestra identidad. Acá trabajan los gastronómicos, los productores, los artesanos y distintas instituciones. Es una forma de poner en valor todo lo que genera nuestra economía local".

Más de 170 corderos

Las actividades comenzarán el sábado desde las 11, con el acto de apertura y una programación artística que incluirá a Pablo y Leo, Los Fabre y el cierre de Trulalá.

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El domingo será la jornada de mayor convocatoria, con la cocción de más de 170 corderos y las presentaciones de El Gabriel Romero y Sergio Galleguillo, encargado del cierre del evento. También se presentarán Alma Zarza, Gon Agüero, Los del Solar, Dúo de Pocca y Las Voces de San Carlos.

Además del tradicional cordero a la estaca, los visitantes podrán degustar distintas preparaciones, como cordero al disco, a la parrilla, locro y empanadas de cordero. También habrá opciones vegetarianas.

Según explicó el intendente, las porciones tendrán precios accesibles y una porción de cordero alcanzará para compartir entre dos o tres personas.

Entradas y mejoras en el anfiteatro

La entrada general tendrá un valor de $20.000 por los dos días, mientras que los residentes de Tanti pagarán $15.000.

El evento se desarrollará en el Anfiteatro Municipal, que estrenará nuevas obras para esta edición.

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"Tenemos un anfiteatro totalmente techado, por lo que ninguna inclemencia climática puede opacar la fiesta. Además, inauguraremos una nueva batería de baños y un nuevo acceso", señaló el jefe comunal.