Bares, boliches y presuntas coimas: la oposición llevó a la Justicia una grave denuncia sobre la noche cordobesa

La oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba llevó este martes a la Justicia una denuncia para que se investigue el funcionamiento del sistema municipal de controles sobre la actividad nocturna.

La presentación fue realizada por concejales del Frente Cívico, la UCR, el PRO y Cordobeses por la Libertad, quienes solicitaron que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron maniobras de corrupción vinculadas a habilitaciones, inspecciones y clausuras de bares y boliches.

Según plantearon, el objetivo es establecer si hubo una estructura organizada que permitió que algunos establecimientos funcionaran por fuera de las condiciones exigidas por la normativa y si funcionarios o agentes municipales omitieron deliberadamente ejercer los controles que les correspondían.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Instrucción, solicita el inicio de una investigación penal sobre hechos que consideran de posible relevancia delictiva y que fueron expuestos públicamente a través de investigaciones periodísticas.

Qué pide investigar la oposición

El escrito solicita que la Justicia avance sobre distintos aspectos del sistema de control municipal. Entre ellos, plantea analizar habilitaciones comerciales, inspecciones, clausuras, expedientes administrativos y el accionar de los funcionarios que intervinieron en esos procedimientos.

Además, pide determinar si existieron pagos ilegales, omisiones deliberadas o maniobras destinadas a evitar sanciones contra determinados establecimientos nocturnos.

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Otro de los puntos incorporados en la presentación es la revisión de sumarios administrativos y antecedentes internos para establecer si hubo agentes públicos que conocieron irregularidades y no actuaron conforme a sus responsabilidades.

Los concejales también solicitaron que, si durante la investigación surgen elementos suficientes, se analicen posibles incrementos patrimoniales injustificados de personas eventualmente vinculadas con los hechos.

"La Justicia ya tendría que haber actuado"

En diálogo con Perfil Córdoba, la presidenta del Frente Cívico Graciela Villata sostuvo que la denuncia busca impulsar una investigación que, a su criterio, debió iniciarse hace tiempo. "La Justicia ya tendría que haber actuado de oficio después de las investigaciones periodísticas que mostraron cómo funciona la noche cordobesa y cómo se habilitan bares para que después funcionen como boliches", afirmó.

La edil explicó que la presentación judicial se suma a otros pedidos impulsados por la oposición, entre ellos auditorías externas sobre el sistema de controles y la derogación del actual ente encargado de fiscalizar la actividad nocturna.

"Nosotros pedimos auditorías para saber quién habilita, quién mira para otro lado y quién está pagando para que algunos funcionen de una forma distinta a la que fueron habilitados", sostuvo.

Villata aseguró que existen indicios de que podría haber un mecanismo organizado detrás de los controles municipales. "No hay otra forma. O todos miran para otro lado o existe un sistema articulado de cobros para que algunos locales funcionen de esa manera", señaló.

"Nadie se anima porque después nunca más los habilitan. Ese es el problema", afirmó.

El vínculo con la causa Bomberos

La oposición también pidió que la nueva denuncia sea incorporada a la denominada causa Bomberos, en la que se investigan presuntas maniobras vinculadas con certificados de seguridad contra incendios y que ya tiene condenados e imputados.

Según Villata, en ese expediente existe un imputado colaborador que habría aportado información sobre el funcionamiento de esas maniobras.

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"Hay un arrepentido que explicó cómo funcionaba todo el sistema. Esa investigación no puede frenarse si involucra a personas con poder", sostuvo.

La concejala recordó que esa causa permitió descubrir un esquema integrado por particulares y funcionarios que, presuntamente, facilitaban certificados irregulares para distintos establecimientos.

Desde la oposición remarcaron que la denuncia no apunta contra personas determinadas sino que busca que la Justicia investigue si existió un mecanismo sistemático dentro del sistema municipal de controles.

"Lo que está en discusión es el funcionamiento de un sistema que debe garantizar que los establecimientos nocturnos cumplan las normas y que quienes las incumplen sean efectivamente sancionados", sostuvieron los concejales en el documento presentado.