El desgarrador relato de la mamá del nene atacado por un perro: "Me lo estaba comiendo"

Brenda, la mamá de Salvador, reconstruyó el momento en que encontró a su hijo de tres años tras el ataque de un perro mestizo ocurrido en Córdoba y aseguró que cuando lo vio “ya los perros se lo estaban comiendo”.

La mujer contó que todo ocurrió el domingo mientras el padre del niño lavaba una camioneta en la vereda, según declaraciones difundidas por Noticias Argentinas sobre el episodio que tuvo lugar en Villa La Lonja.

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El ataque del perro

Salvador se alejó unos metros y se acercó hacia el terreno desde donde salió el animal. Brenda había ingresado a la vivienda durante unos minutos para preparar la comida y, al regresar, preguntó por su hijo.

“Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi”, relató. Según explicó, su pareja le respondió que el nene se había ido “para la vuelta”, algo que, de acuerdo con su relato, solía hacer. Al buscarlo, se encontró con la dramática escena: “Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo.”

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"Quiero que esa persona vaya presa"

Brenda describió lo ocurrido como “algo tremendo” y una “tragedia” y reclamó que los responsables del perro sean detenidos. “Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, sostuvo.

La abuela de Salvador, Claudia, también apuntó contra quien tenía a su cargo al animal y pidió mayor responsabilidad en la tenencia de perros. “El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”, afirmó.

En paralelo, el padre de Salvador negó que sus allegados hayan iniciado una colecta o pedido de dinero y aclaró que la familia no solicita colaboraciones.

La fiscal Celeste Blasco imputó al dueño del animal por el delito de homicidio culposo, aunque por el momento no ordenó su detención.

Fuente: NA.